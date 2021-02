"¿Qué hace un instituto con 178.000 euros en el banco y goteras desde hace años?"

El AMPA denuncia que el Instituto Vicente Medina de Archena se cae a trozos desde hace años mientras la dirección acumula en el banco 178.000 euros.

La presidenta del AMPA, Purificación Fernández, ha explicado a Onda Cero que la dirección del instituto se niega a facilitar las facturas de los 12.600 euros que asegura haber gastado en relación al Covid-19 cuando, en realidad, disponía de un fondo Covid de 27000 euros según informó la Consejería de Educación "con el que no deberían haber faltado mascarillas para nadie" y añade "nos han dicho por escrito que si queremos facturas que se las pidamos a la Consejería de Educación”.

Purificación Fernández ha advertido de que el AMPA no aprobará las cuentas de 2020 mientras no tengan acceso a todas las facturas de gastos. “Y más sabiendo que acumula un saldo de 178.000 euros en el banco mientras el instituto se cae a trozos desde hace años. Nos preguntamos si somos un centro educativo o un banco”.

El AMPA denuncia la existencia de graves desperfectos desde hace años. “Hay goteras gordas; faltan pomos en las puertas de los baños; hay cisternas de water con una cuerda porque se ha roto el tirador; no hay regletas en las aulas para que los alumnos puedan cargar los ordenadores en condiciones; hay persianas rotas y los profesores deben taparlas con abrigos de los alumnos cuando quieren poner una proyección; falta luz en las aulas porque la dirección quita los cebadores para gastar menos; la dirección del centro se negó a poner la calefacción más de una hora en plena ola de frío desoyendo la orden de la Consejería de Educación solo para no gastar dinero” relata la presidenta del AMPA que cree que la Consejería de Educación debería auditar la gestión económica del instituto de los últimos años.

El AMPA también requiere información sobre las subvenciones recibidas por programas especiales como Enseñanza Digital, Mejora del Talento o que se auditen las cuentas de los proyectos Comenius realizados.

El PSOE pide facturas en la Asamblea Regional

El grupo parlamentario socialista ha registrado en la Asamblea Regional una solicitud de información dirigida a la Consejería de Educación para que aporte relación detallada de las cantidades enviadas por la consejería al IES Vicente Medina de Archena desde 2017 hasta 2021, con indicación de partidas de gasto y facturas con las que se han justificado dichos gastos y fecha de justificación. El diputado Antonio Espín dice que "esas facturas ya deberían haber sido puestas a disposición del AMPA y del Consejo Escolar. Y si la dirección del instituto no lo hace, la consejería de Educación debería tomar cartas en el asunto".

La Consejería Educación no sospecha de ninguna anomalía en la contabilidad del centro

La Consejería de Educación, a preguntas de Onda Cero, ha informado que han mantenido diferentes reuniones con la presidenta del AMPA y que por ese motivo el inspector visitó recientemente el centro educativo reuniéndose tanto con ella como con el director del instituto. "Oficialmente no ha llegado ninguna otra petición a la Consejería pero conviene aclarar que la Consejería no hace auditorías de los centros educativos a petición de ciudadanos o asociaciones. Intervención general todos los años realiza auditorías a un grupo de centros. La Consejería iniciaría una auditoría si tuviese sospecha de alguna anomalía en la contabilidad, algo que a día de hoy no consta”.

Según la Consejería de Educación “hasta el 28 de febrero, los centros tienen plazo para presentar los presupuestos de 2021 a la Consejería, con una diferencia respecto a otros ejercicios: la ley Celaá establece que deben aprobarlos en el consejo escolar. En este caso, el AMPA podrá conocerlos en esa reunión previa a su presentación a la Consejería de Educación”.

Por último, la Consejería de Educación asegura haber indicado a la representante del AMPA del IES Vicente Medina en diferentes conversaciones que “si es conocedora de algún delito interponga una denuncia en la inspección educativa o en Fiscalía”.

Desde la Consejería de Educación insisten en que el AMPA debe solicitar las facturas de gastos en el registro del instituto. Sobre la existencia de desperfectos, informa de que inspección educativa visitó el instituto hace unos días "y no detectó ninguna grave irregularidad, así alguna pequeña deficiencia para reparar".

En el IES Vicente Medina de Archena cursan estudios unos 1000 alumnos y dispone de una plantilla de casi 100 profesores.

La dirección tardó 3 meses en repartir botes de gel a los alumnos donados por una empresa

La dirección del instituto tardó tres meses en repartir entre los alumnos los 1000 botes de gel hidroalcohólico que donó la empresa Inquivisa en septiembre. El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Archena, Mario Alcaraz, preocupado con el malestar que se ha creado en el instituto, ha confirmado a Onda Cero que tuvieron que llamar a la dirección del instituto Vicente Medina para que repartiera los botes de gel entre el alumnado porque los tenía en su poder desde septiembre y no sabemos porqué extraña razón no los había repartido".

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Arche, que es miembro del Consejo Escolar, confía en que se aclare todo y reconoce que "que no es normal que un instituto acumule tanto dinero en el banco mientras tiene que desperfectos que arreglar".