Resiliencia, serenidad o aprender a aceptar lo que no podemos cambiar son mensajes que la publicidad repite cada día y que, hace dos mil años, ya predicaban Séneca, Marco Aurelio o Epicteto. ¿Casualidad? Sobre esa sorprendente conexión entre el estoicismo y los anuncios reflexiona «La publicidad, el filósofo estoico del siglo XXI», el último libro de María Teresa Pellicer Jordá, profesora de Publicidad y Comunicación de la Universidad de Murcia.

En su paso por Más de uno Murcia, la autora explica por qué la publicidad ha dejado de ser «la antiguía de autoayuda» que ella misma criticaba hace una década para convertirse en una fuente de psicología positiva, desvela las técnicas de neuromarketing con las que las marcas trabajan ese 95% de decisiones que tomamos de forma inconsciente y reivindica una comunicación con la ética en el epicentro. Una charla cercana sobre por qué, al final, todos somos marcas.

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