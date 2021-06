"El PSRM-POSE es un partido falto de credibilidad en el que sobra mediocridad y Diego Conesa se desinfla"

La exconcejal de educación del Ayuntamiento de Molina de Segura, Fuensanta Martínez, ha declarado a Onda Cero que se va a impugnar la asamblea extraordinaria convocada esta tarde para elegir secretario general del PSOE de Molina de Segura. "No era necesario. No debían haberla convocado sin haber resuelto el expediente de expulsión del partido de Esther Clavero".

La convocatoria de esa asamblea es irregular, advierte Martínez, de acuerdo a los estatutos del partido, en cuyo artículo 454.2 se contempla que "la suspensión cautelar de una/a afiliado/a que ocupe un cargo orgánico implicará la suspensión temporal del mismo en el ejercicio de sus responsabilidades hasta el momento de la resolución del expediente en cuestión".

Martínez dice que la líder indiscutible del PSOE en Molina de Segura sigue ha sido y sigue siendo Esther Clavero. "Basta con salir a la calle con ella a tomar un café y ver lo que le dice la gente. Pero estaba cogiendo mucha fuerza y cundió el miedo en la dirección regional del partido. La vacuna fue la excusa. Su expulsión de esa manera responde a ambiciones personales de otros. Podían haberla mantenido como valor socialista que es y que gana elecciones. Tampoco era necesario montar una gestora incumpliendo los estatutos del partido, pero la montaron y pusieron a José Vélez como presidente de la gestora".

Martínez recuerda que en Alicante, dos alcaldes del PSOE se vacunaron también en la primera fase" y no solo no han sido suspendidos de militancia sino que siguen ejerciendo sus funciones con el beneplácito de la organización a la que pertenecen". "Lo que el PSRM-PSOE ha hecho con Clavero es incalificable, máxime no conociendo aún las lista de altos cargos del PP que se vacunaron indebidamente".

La ex concejal de Educación en el consistorio molinense, que dimitió junto a Clavero, opina que "el PSRM-PSOE es un partido falto de credibilidad tras la fallida moción de censura". También cree que "sobra mediocridad dentro del partido" y que el secretario general, Diego Conesa, "se desinfla". "Basta leer sus tuits para ver que se repite, que no avanzamos y que el PP les marca el paso".

Fuensanta Martínez ha recordado que en solo tres años y solo seis concejales, Esther Clavero logró darle la vuelta a la tortilla y ganar las elecciones municipales poniendo fin a 20 años de gobierno del PP "pero eso no se valora en la dirección del PSRM-PSOE".

El PSOE ha convocado una asamblea extraordinaria de militantes de Molina de Segura a las 20.00 horas de esta tarde con objeto de elegir al actual alcalde, Eliseo García Cantó, secretario general del partido en la localidad.

CARTAS A PEDRO SÁNCHEZ PARA QUE RESTITUYAN A CLAVERO COMO MILITANTE

Vecinos de Molina de Segura han enviado cartas a Pedro Sánchez para recordarle que el fiscal archivó la causa por la vacunación fuera de protocolo de la exalcaldesa, Esther Clavero y pidiendo que la restituya como militante.

Clavero fue suspendida cautelarmente por su vacunación contra el coronavirus fuera de protocolo lo que implicó también su renuncia como alcaldesa y su cese como secretaria general de la Agrupación Socialista Molinense. La propia Clavero ha publicado esas cartas en redes sociales.

Los vecinos recuerdan en sus cartas a Pedro Sánchez que Clavero acabó con más de 20 años de gobierno del PP en Molina de Segura.