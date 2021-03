El PSOE se reafirma en que el PP utilizó videorenders propiedad del Ayuntamiento en la campaña electoral de Ballesta

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Serrano, ha criticado que el PP pretenda ocultar bajo querellas, supuestos espionajes de andar por casa y documentos confusos, las supuestas irregularidades con los contratos, en concreto, el de Parques y Jardines.

Sobre este último, señala Serrano, “suponemos que hay una utilización de recursos públicos a través del empleo de los videorenders aportados por la empresa STV-Actúa, que aspiraba al contrato de Parques y Jardines (y que es la actual adjudicataria), y que luego pudimos ver en la campaña electoral de Ballesta. Esto es lo que llevamos hasta el fiscal y en esta sospecha nos reafirmamos”, puntualiza.

Al respecto, se pregunta “cómo es el que el PP conocía la empresa a la que STV-Actúa había encargado esos vídeos para presentarlos al concurso público de Parques y Jardines, es decir, qué relación tenía el PP con Paissano, productora de esos vídeos”.

Además, el portavoz socialista plantea otra duda: “cómo es que el partido de Ballesta pudo utilizar los vídeos que supuestamente eran de la citada UTE adjudicataria y del Ayuntamiento de Murcia sin que nadie reclamase los derechos de la autoría”. Ninguna de estas respuestas ha sido satisfecha por el PP y “dudamos de que pueda dar una respuesta coherente, más allá de querellarse contra los que denuncian que se ha podido cometer irregularidades”.

El PP está acorralado, según Serrano, y “la única forma que tienen de salir de este callejón sin salida es denunciar a la oposición, sobre todo al Grupo Socialista para intentar silenciar nuestro trabajo. Pero no sólo no vamos a rectificar, sino que nos reafirmamos, el PP presuntamente utilizó esos vídeorenders, propiedad del Ayuntamiento y encargados por la concesionaria, para la campaña electoral de Ballesta, lo demás son cortinas de humo”, afirma Serrano con rotundidad.

En la denuncia pública realizada en julio de 2020 por el PSRM, y que se puso en conocimiento de la Fiscalía, se podían ver de forma comparativa imágenes de las infografías y vídeorenders coincidentes, sin ningún género de duda, entre las propuestas por la empresa adjudicataria del servicio de Parques y Jardines e imágenes del vídeo de la web de campaña de José Ballesta. “El PP ya puede sacar todos los papeles que tenga y que quiera, porque donde tendrá que dar explicaciones es en sede judicial, el asunto está clarísimo, las imágenes hablan por sí solas”, finaliza Serrano.

No hay proceso judicial abierto

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha respondido a las declaraciones del portavoz socialista, José Antonio Serrano, insistiendo en que "no hay ningún proceso judicial abierto en relación al contrato de parques y jardines, es un bulo y una falsedad interesada. En el juego político no todo vale y hacer afirmaciones de esta magnitud no puede salir gratis".

El Partido Popular presentó el pasado 1 de diciembre una demanda de conciliación previa a la querella para que el PSOE se retracte de las falsas acusaciones y los bulos interesados ya que, el pasado mes de julio, los representantes socialistas difamaron y menoscabaron la imagen del PP con falsedades y por esto tendrán que retractarse de sus manifestaciones ante un juez o enfrentarse a una querella.

El Partido Popular asegura que no ha utilizado ninguno de los cientos de vídeos y render de las propuestas presentadas en el contrato de parques y jardines. Es taxativamente falso y quien diga lo contrario tendrá que responder ante los Tribunales.

"Los únicos dos render con proyectos para Murcia presentados por el Partido Popular en su última campaña, fueron contratados y pagados por el partido" afirman.

"Todas las facturas y documentación de dichos vídeos están presentadas desde hace meses al Tribunal de Cuentas de este país, con transparencia y tal y como exige la normativa electoral y como tienen obligación de hacer todos los partidos en tiempo y forma".

Los populares insisten en que "los más de 5.000 folios de documentación relativa al contrato de parques y jardines que ha sido aportada acredita que el proceso de contratación de parques y jardines fue redactado, licitado y adjudicado siguiendo de manera estricta todas las normas y preceptos legales aplicables a la contratación pública" y subrayan que "el contrato de parques y jardines fue redactado, licitado y adjudicado siguiendo de manera estricta todas las normas y preceptos legales aplicables a la contratación pública".

Resaltan desde el PP que el procedimiento contó con el aval y los informes favorables de los máximos órganos municipales competentes en la materia, como Intervención, Contratación y Servicios Jurídicos "y lo más importante, en este procedimiento, la única persona encargada de firmar y que adjudicó definitivamente es el concejal de Ciudadanos, Mario Gómez, como responsable de Contratación del Ayuntamiento".