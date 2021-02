PSOE y Podemos llevarán al Pleno de nuevo el cese del concejal Felipe Coello

Los portavoces de PSOE y Podemos, después de llevar casi un mes esperando a que el alcalde Ballesta reaccione y cese al concejal Coello, llevan a Pleno del jueves una moción conjunta exigiendo al alcalde el cese inmediato de su concejal.

Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Serrano, es inadmisible tener que volver a poner este asunto encima de la mesa de un pleno.“Nos parece increíble que tengamos que explicarle a responsables políticos que las vacunas son escasas y que por ello existe una estrategia y orden de vacunación. Una de las funciones del protocolo era evitar precisamente que los más pudientes o con mejores contactos utilizaran sus recursos para hacerse con una vacuna antes que quienes verdaderamente lo necesitan. Pero esto Coello parece que sí lo entendió perfectamente porque ha usado muy bien los privilegios de su cargo para inventarse un pase VIP de vacunación”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, ha dicho que este asunto es “demasiado grave” para permitir que el alcalde actúe “como nos tiene acostumbrados, dejándolo pasar”.

El concejal de la formación morada asegura que “no podemos consentir este silencio, esta manera de gobernar de espaldas a los problemas y esta prepotencia de no hacer efectivas las decisiones acordadas en los plenos, donde están representados todos los murcianos y murcianas, máxime en un tema tan escandaloso como ha sido todo el proceso de vacunación llevado a cabo por los servicios municipales, donde el descontrol ha sido la nota dominante”.

Ruiz Maciá asegura no entender la estrategia de José Ballesta. “Tiene sobre la mesa uno de los asuntos más graves y vergonzosos acontecidos desde que es alcalde y no hace nada, no mueve ficha, está utilizando el silencio como estrategia”. Por ello, Podemos y PSOE insisten en la importancia de “cumplir los mandatos del Pleno”. Ambas formaciones lamentan que “estar acostumbrados a que el equipo de gobierno incumpla de manera reiterada las mociones aprobadas por la corporación, pero este asunto presenta tal gravedad e importancia, que nos vemos obligados a ponerlo de nuevo sobre la mesa el próximo jueves”.

Por último, portavoz socialista acusa a Ballesta y Coello de no tener claras sus funciones. “La obligación de un alcalde no es callar durante casi un mes, ocultar información y proteger a un concejal que abusa de su poder. Y la obligación de un concejal tampoco es trapichear y engañar para vacunarse antes que los ciudadanos que verdaderamente lo necesitan. La obligación de un alcalde es velar por sus ciudadanos y ciudadanas. Para gobernar, es necesario tener altura moral y es ahora cuando más falta hace que los que nos gobiernan la tengan. Señor Ballesta, demuestre que le queda algo de decencia y compromiso. Cumpla con el mandato del pleno y cese a Coello”.

Ballesta anunció que habría decisiones que afectarían a las personas

En cuanto a la polémica creada en torno a la vacunación del concejal de Salud y Deporte, Felipe Coello, a principios del mes de febrero Ballesta lamentó el ruido creado en torno a esta cuestión pero también vaticinó que "se tomará alguna decisión que afectará a las personas" pero, ha recordado que "las personas están muy por encima de la política".