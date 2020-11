El PSOE denuncia que directores de residencias han prohibido a los empleados ir a trabajar con móvil y así evitar grabaciones

Según la denuncia el PSOE ante la Fiscalía, el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura ha adquirido una veintena de walkie talkie para los trabajadores de la residencia "Santa Isabel" de localidad de forma que los trabajadores puedan comunicarse entre ellos dentro de las instalaciones ya que no pueden acceder al centro con teléfonos móviles.

El PSOE también denuncia que los trabajadores de residencias se encuentran sin los equipos necesarios de protección individual. "Se les proporciona una sola mascarilla de protección por día, se les proporcionan bolsas de basura de baja calidad para forrarse el calzado, sin espacios adecuados para realizar el cambio de su ropa de trabajo".

La denuncia socialista ante la Fiscalía subraya que la mayor negligencia parte de la Consejería de Política Social que el pasado 24 de agosto remitió a las residencias un protocolo denominado "Medidas Preventivas en relación a los trabajadores de centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad de la región de Murcia frente al Covid-19" en el que exponía que la "realización de PCR a los trabajadores de residencias de personas mayores y personas con discapacidad cuando no exista sospecha por carencia de síntomas y/o de contacto con personas con síntomas, puede considerarse como una medida preventiva puramente, por lo que cuando un trabajador deba incorporarse o reincorporarse a su puesto de trabajo y no cuenta con resultados de las pruebas PCR, por diferentes motivos, esto no será impedimento para que se incorpore a su puesto de trabajo..."

La consejería de Isabel Franco permitió que los trabajadores de residencias de mayores y de personas con discapacidad se incorporasen a su puesto de trabajo sin saber si se encuentraban libres de coronavirus aún sabiendo que están en contacto estrecho con los mayores y discapacitados.

Según denuncia el PSOE, familiares de residentes les han descrito situaciones horribles como "duchas sin calefacción, usuarios que tienen que hacer sus necesidades encima, uñas sin cortar clavadas en la piel, ulceras por no cambiar de postura a lo ancianos e instalaciones sucias y con averías". Además de la escasez de personal y de residentes agrupados en dormitorios con cuatro o cinco camas, sin aseo y sin agua corriente.