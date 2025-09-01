El proyecto europeo FOM@PLAY, coordinado por la UMU, presenta en Bruselas sus resultados sobre libertad de movimiento

La Universidad de Murcia expondrá en el Parlamento Europeo los resultados de FOM@Play, un proyecto internacional que analiza la experiencia de 100 ciudadanos europeos que residen y trabajan en países distintos al suyo, como España, Italia y Francia.

El proyecto, dirigido por el catedrático de Lingüística Aplicada Inglesa de la UMU, Pascual Pérez Paredes, nació como respuesta al auge de discursos contrarios a la movilidad en Europa tras el Brexit. «Este proyecto comenzó a gestarse hace 5 o 6 años, cuando asistimos en directo a una gran mentira y a una gran manipulación en el Reino Unido», explicó Pérez Paredes en declaraciones a Más de uno Murcia en Onda Cero. Recordó el ejemplo del «famosísimo autobús rojo que prometía 350 millones de libras semanales para la sanidad si el Reino Unido salía de la UE», símbolo, dijo, «de la manipulación mediática y política» que culpabilizó injustamente a los ciudadanos europeos residentes en el país.

Testimonios reales contra discursos de odio

El proyecto recopila 100 entrevistas en varios idiomas ―francés, italiano, inglés y español― que reflejan el día a día de ciudadanos europeos en otros países. «Lo que hemos hecho es dinamizar y generar discursos alternativos», señaló el profesor. «Estos testimonios muestran cómo se ejerce un derecho fundamental de todo ciudadano de la UE: el derecho a vivir, trabajar, estudiar y acceder a servicios sociales en otro país europeo».

Los resultados ya están disponibles en la web fomatplay.eu donde se puede consultar el corpus multilingüe con entrevistas, incluidas varias realizadas en la Región de Murcia.

Impacto social y emocional

Entre los primeros hallazgos, Pérez Paredes destacó un estudio piloto con ciudadanos rumanos que llevan más de dos décadas en España. «Muchos de ellos relatan cómo aprendieron el español mientras mantenían su lengua materna, superaron etapas de marginación inicial y hoy sienten orgullo por los logros de sus familias», afirmó.

Además, subrayó que estas voces reflejan «preocupación por los valores democráticos y la convivencia» y aportan una visión crítica sobre sus países de origen que puede servir de aprendizaje para las sociedades de acogida.

El catedrático insistió en la importancia de dar visibilidad a estas historias: «Son relatos que no suelen aparecer en los grandes titulares, pero muestran cómo los ciudadanos europeos contribuyen a nuestra sociedad y cómo nosotros también aprendemos de ellos».

El proyecto tendrá una jornada nacional en la Universidad de Granada y una presentación oficial en Bruselas el próximo 25 de septiembre, donde la UMU y sus socios europeos compartirán las conclusiones con los eurodiputados.