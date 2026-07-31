‘Protege tu piel. Cuida tu salud’, campaña del COFRM para promover la prevención frente al cáncer de piel

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) ha puesto en marcha la Campaña de Prevención del Cáncer de Piel «Protege tu piel. Cuida tu salud», una iniciativa dirigida a la población para fomentar hábitos adecuados de fotoprotección, así como la detección precoz de posibles lesiones cutáneas.

Desde el COFRM se recuerda que, con la llegada de los meses de mayor exposición solar, la radiación ultravioleta puede provocar daños acumulativos en la piel y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer cutáneo. Por ello, insisten en la importancia de adoptar medidas preventivas y utilizar un fotoprotector adaptado a las características de cada persona.

La campaña destaca que cada tipo de piel requiere un nivel de protección específico. Así, se recomienda una protección mínima SPF 50+ para los fototipos I y II, SPF 40+ para los fototipos III y IV, y SPF 30+ para los fototipos V y VI.

Asimismo, el COFRM incide en la importancia de utilizar correctamente los productos de fotoprotección. Entre las principales recomendaciones están aplicar el protector solar 30 minutos antes de la exposición al sol, utilizar una cantidad generosa y renovar la aplicación cada dos horas, especialmente tras el baño o la práctica de actividad física. En el caso de los niños, se aconseja emplear formulaciones pediátricas de alta protección SPF 50+, mientras que las personas con tendencia a las alergias deben optar por productos sin perfume.

La regla ABCDE para vigilar los lunares

Además de la prevención, la campaña pone el foco en la detección temprana del cáncer de piel mediante la observación periódica de lunares y manchas cutáneas. Para ello, se difunde la conocida regla ABCDE, que permite identificar posibles señales de alerta:

A (Asimetría) : cuando las dos mitades del lunar no son iguales.

: cuando las dos mitades del lunar no son iguales. B (Bordes) : bordes irregulares, desiguales o mal definidos.

: bordes irregulares, desiguales o mal definidos. C (Color) : presencia de varios tonos o coloración no homogénea.

: presencia de varios tonos o coloración no homogénea. D (Diámetro) : superior a 6 milímetros.

: superior a 6 milímetros. E (Evolución): cambios en tamaño, forma o color, así como síntomas como picor, sangrado o supuración.

Ante cualquiera de estas señales, los expertos recomiendan acudir a un profesional sanitario para su valoración.

Hábitos sencillos que ayudan a proteger la piel

La campaña también recuerda una serie de medidas básicas para reducir los riesgos asociados a la exposición solar:

Evitar la exposición al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas .

. Utilizar gafas de sol homologadas.

Elegir prendas con protección frente a la radiación ultravioleta.

Usar gorra o sombrero para proteger la cabeza y el rostro.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) se destaca el papel de la red de farmacias como punto de información sanitaria cercano y accesible para la ciudadanía. Por ello, animan a la población a consultar cualquier duda relacionada con la protección solar, el cuidado de la piel o la vigilancia de lesiones cutáneas. Para más información, los ciudadanos pueden acudir a su farmacia habitual y consultar con su farmacéutico.