La profesora Vicente emocionada al recordar cómo se ha volcado la población reclusa de la región con la ILP del Mar Menor

La directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la UMU, Terea Vicente, se ha mostrado "emocionada" al rebasar las 500.000 firmas necesarias de la Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. "Queremos seguir recogiendo firmas hasta alcanzar las 570.000 firmas para que haya un colchón de seguridad e iremos al Congreso porque no hay tiempo que perder con el Mar Menor".

"El 29 de julio de 2020, ocho personas presentamos el procedimiento de forma oficial en Madrid convencidas que había un futuro para nuestra albufera; en octubre la Junta del Censo nos autorizó a comenzar con las solicitudes de firmas ciudadanas y en noviembre ya teníamos los pliegos sellados" recuerda.

Vicente admite que "ha sido todo muy bonito. Mucha gente se ha volcado. Son miles los voluntarios que han recogido firmas " y ha recordado emocionada a la población reclusa de Sangonera y de Campos de Río "empeñada en firmar" en defensa del Mar Menor. "Y vale tanto la firma de un recluso como la firma del presidente del gobierno". "Yo que he sido penalista muchos años, fue emocionante volver a la cárcel y ver tanto entusiasmo" admite.

La profesora Vicente lamenta que el PP se opusiera en la Mesa del Congreso a prorrogar el plazo de recogida de firmas hasta enero de 2022. "Sorprende mucho porque la soberanía popular en un sistema de democracia social no puede ser lo que decide una élite o un partido político. La soberanía popular es el pueblo. Y sorprende que no se sientan orgullosos y que hayan intentado frenar una norma tan buena y bonita para todos que no perjudica a nadie. Es de un analfabetismo muy grande porque hay que cambiar el modelo".

Alberto Castillo retiró una ayuda de 3000 euros

En noviembre de 2020, el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, ordenó anular el convenio suscrito con la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la UMU al conocer que iban a recoger firmas en defensa del Mar Menor. "Nos retiraron los 3000 euros que nos habían dado por lo que no hemos tenido ni un euro de ayuda" recuerda Teresa Vicente.