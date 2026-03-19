Los profesionales farmacéuticos, aliados en la promoción de la salud sexual

En este ámbito, los profesionales sanitarios desempeñan un papel clave como punto sanitario cercano y accesible para la población, siendo para muchas personas un primer punto de consulta y orientación. Además, la farmacia ofrece un entorno de discreción y confidencialidad que facilita abordar cuestiones que en ocasiones resultan difíciles de plantear en otros espacios sanitarios, tal y como recuerda Lucia Gómez Tornero, vocal del Área de Murcia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM).

Desde la farmacia también se realiza una importante labor de educación sanitaria. Los profesionales informan sobre métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual y señales de alerta que pueden requerir atención médica. Asimismo, ayudan a resolver dudas frecuentes, desmontar mitos y proporcionar información basada en evidencia científica.

Uno de los retos en este campo es que muchas infecciones de transmisión sexual pueden pasar desapercibidas, ya que a menudo no producen síntomas en sus primeras fases o estos son muy leves. En algunos casos, las manifestaciones pueden aparecer días, semanas o incluso años después de la infección, lo que aumenta el riesgo de transmisión sin que la persona sea consciente.

Ante determinados síntomas, el farmacéutico puede orientar al paciente y recomendar la consulta con un profesional sanitario para un diagnóstico adecuado.

Además de informar, los farmacéuticos también acompañan a los pacientes en el seguimiento de tratamientos, resolviendo dudas sobre el uso de la medicación y favoreciendo una correcta adherencia terapéutica, recuerda Lucía Gómez.

Por su cercanía y accesibilidad, la farmacia comunitaria se consolida así como un punto estratégico para la prevención, la educación y el cuidado de la salud sexual de la población