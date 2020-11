Política Social sancionó en 2019 a tres residencias de mayores y a dos en 2020

La consejería de Política Social sancionó en 2019 a tres residencias de mayores y a dos este año 2020. No obstante, mantiene abiertos once expedientes sancionadores a geriátricos que están en fase de subsanación y, por tanto, aún no hay propuesta de sanción.

Desde Política Social han informado a Onda Cero que generalmente las propuestas de subsanación suelen ser por la falta de algún documento, por desperfectos en las instalaciones o mobiliario, aclaraciones sobre libros de registros de cambios posturales o medicación.

"Con carácter general se hace una inspección al año como mínimo a los centros de mayores y en aquellas que requieren seguimiento especial o frente las que se han presentado reclamaciones, se hacen las que sean necesarias" subrayan desde Política Social.

En 2019 se realizaron 103 inspecciones (incluyendo centros residenciales y centros de día) y 58 este año 2020.

La Consejería de Política Social aprobó un Plan de Inspección de centros sociales de la Comunidad Autónoma para el periodo 2019-2020.

La Fiscalía de Murcia ha abierto diligencias penales para investigar el estado de las residencias de mayores en la región de Murcia.

El PSOE, que presentó denuncia en Fiscalía, asegura que familiares de mayores afectados y trabajadores de algunas residencias les han pedido ayuda porque "están desesperados". "Nos han hablado de duchas sin calefacción, usuarios que tienen que hacer sus necesidades encima" relatan.