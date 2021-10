Podemos y PSOE piden más control sobre las granjas porcinas alrededor del Mar Menor

La diputada regional Carmina Fernández ha asegurado que el presidente López Miras "ha convertido al Mar Menor en el mayor vertedero de la Unión Europea" y considera "lamentable e irresponsable" que el Gobierno regional permitiese, tal como hoy publica un medio de comunicación, que la población porcina aumentase sin control en decenas de miles de ejemplares a pesar de que varios organismos y expertos le alertaron sobre la falta de control de las granjas y cómo estaban perjudicando la laguna salada.

Fernández ha señalado que no pilla de sorpresa, ya que la Comisión Europea ya avisó en 2018 al Gobierno regional del impacto que los nitratos estaban teniendo en el Mar Menor, y el MITECO, en 2019, alertó de la incidencia que estaban causando las granjas de cerdos en el Mar Menor.

Fernández ha querido apuntar, también, que el Gobierno regional no tiene personal para controlar, inspeccionar y sancionar a quienes contaminan, y que han desmantelado los servicios de la administración regional que velan por el medio ambiente.

“Desmantelan los servicios para no resolver los expedientes y evitar que los técnicos hagan su trabajo y pongan de manifiesto con los informes el expolio ambiental que están permitiendo en la Región de Murcia. Hasta que no arrasen con el último centímetro de espacio natural, no van a parar”, ha finalizado la diputada autonómica.

Podemos exigirá una moratoria sobre las macrogranjas

La portavoz de Podemos, María Marín ha señalado que con la información publicada "se demuestra una vez más para quién trabaja este Gobierno regional, dispuesto a vulnerar sus propias leyes ambientales con tal de favorecer a empresarios muy poderosos, que lejos de representar a nuestra tierra, están acabando con su patrimonio natural y condenando su futuro".

Las evidencias de que la actividad de las macrogranjas está contribuyendo a la muerte del Mar Menor son también las evidencias de la mala praxis de una Consejería de Agua que no ha vigilado ni medido los niveles de residuos almacenadas, revelando así que "nadie controla el estado del más de un millar de balsas de purines de la Región".

La diputada ha denunciado que la Consejería de Agricultura "solo tiene a un técnico para controlar estas instalaciones", algo que en estos momentos puede ser aún peor ya que esas inspecciones fueron "antes de la purga en la Dirección General de Medio Ambiente" que la consejería llevó a cabo hace algunas semanas.

Podemos ha anunciado planteará en la Asamblea Regional una moratoria a la instalación de nuevas macrogranjas tal y como ha aprobado el Ayuntamiento de Cieza y que ahora "sería conveniente extender a todo el territorio regional".

Además, la formación morada presentará en la cámara autonómica un plan para "inspeccionar y regular de forma estricta las granjas ya existentes y clausurar inmediatamente las que no cumplan la normativa".

Exclusiva Onda Cero

El octubre de 2019, Onda Cero desveló la falta de control de los nitratos de 1055 balsas de purines alrededor del Mar Menor por parte de la Consejería de Agricultura tras acceder a un informe de la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y de Medio Ambiente.

“Los controles se están realizando específicamente sobre la parte agraria y la mayoría de las comprobaciones son solo de tipo documental. No existe un método real para la comprobación de las cantidades de nitrógeno aportado” advertía un informe fechado el 4 de octubre de 2019 y firmado por Francisco José González Zapater. “La consejería carece de un sistema o instrumento de medición que pueda identificar y cuantificar las unidades de fertilizantes aportadas por el productor” concluyó.