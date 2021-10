EAPN alerta de que sube la pobreza severa en la Región alcanzando ya las 169.000 personas en esta situación

La presidenta de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN), Rosa Cano, ha advertido este viernes en la Asamblea Regional que las cifras de pobreza severa han aumentado en la comunidad. De acuerdo a los datos aportados, en la Región ya hay 169.000 personas en esta situación.

"Hay que poner urgentemente medidas que luchen contra la pobreza y exclusión social de las personas", ha reclamado poniendo el foco en que en la Región existen unas cifras "muy importantes" de personas en riesgo de exclusión. En concreto, hay casi 450.000 murcianos en esta situación, el 29,7% de la población. "Hemos bajado un par de puntos, muy poco, pero eso se explica porque este año el informe AROPE al hacer la encuesta ha tomado como referencia datos del año 2019 y no salen los datos de la pandemia", ha explicado.

Cano ha acudido al parlamento regional para reunirse con el presidente de la Asamblea Regional con motivo del día mundial de la erradicación de la pobreza, que se celebra el próximo 17 de octubre. En dicha reunión le han transmitido las necesidades que tienen.

En ese sentido, Cano le ha recordado al presidente de la Cámara que esta legislatura aún no se ha puesto en marcha la comisión de Pobreza. "Es una comisión fundamental. Exigimos que tomen conciencia de que estamos en el ecuador de legislatura y hay que ponerse manos a la obra", ha apuntado.

A su vez, ha recordado que los partidos con representación en la Cámara firmaron un Pacto de Lucha contra la Pobreza en el que se plantea una serie de medidas que se pueden poner en marcha para paliar la situación del colectivo, "es necesario ponernos manos a la obra", ha añadido.

Según datos de la EAPN, una de cada diez personas en la Región de Murcia no puede permitirse disponer de un ordenador personal. Casi las mismas (8%) no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. Un 13% no puede permitirse mantener una vivienda con una temperatura adecuada. El 43% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Un poco más (45%) no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.