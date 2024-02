La plataforma 6F asegura que protestará este fin de semana a pesar de no tener permiso

Los agricultores y ganaderos agrupados en la plataforma 6F han mostrado su intención de llevar a cabo las protestas que tenían previstas este fin de semana en la Región de Murcia a pesar de que, finalmente, no han entregado la solicitud en la Delegación del Gobierno y carecen de permiso para ello. Tampoco han querido desvelar el itinerario ni los planes de la movilización.

Los integrantes de la plataforma se han reunido este viernes ante la sede de la Delegación del Gobierno en la Región con el fin de intentar presentar una declaración responsable con la que pedir permiso para llevara cabo las protestas, aunque finalmente no han sido recibidos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press han recordado que una manifestación se debe solicitar, al menos, con diez días de antelación y la vía estipulada para pedirla es, o bien de forma telemática, o bien en la sede que la Delegación del Gobierno tiene en la avenida Alfonso X de Murcia, donde está ubicado el registro oficial.

Por ello, la Delegación del Gobierno ha destacado que la manifestación de esta plataforma no está presentada en "tiempo y forma" según la Ley de Procedimiento Administrativo, que es la que regula este tipo de trámites.

"PROTESTAREMOS SIN DOCUMENTOS"

El portavoz de la plataforma en la Región, Diego Conesa, ha hablado con el agente de Policía Nacional apostado en la puerta de la Delegación del Gobierno y le ha expuesto su intención de presentar el documento. Sin embargo, ha explicado que no han recibido ninguna respuesta a pesar de esperar más de tres horas, por lo que cree que en la Delegación "se han reído de ellos".

Con todo, Conesa ha asegurado que los integrantes de la plataforma llevarán a cabo las protestas "sin documentos". "Si algún político nos dice algo, le diré que le intentamos buscar pero que no lo conseguimos", ha zanjado.

Conesa ha proporcionado a los medios de comunicación esta declaración responsable con la que pretende ejercer su "derecho a manifestación, concentración, huelga y reunión", adhiriéndose a las movilizaciones convocadas a nivel nacional por la plataforma 6F de agricultores y ganaderos, a las que este sábado se unirán los transportistas.

Conesa ha proporcionado al solicitud a los medios de comunicación, y ha puntualizado que su intención era que se legalizaran las protestas de la plataforma "como ciudadanos de Europa". "Nosotros tenemos los mismos derechos que el resto de agricultores de Europa", según el portavoz.

Ha señalado que la intención de la plataforma es que no se ataque a sus integrantes públicamente porque, tal y como ha defendido, tienen "el mismo derecho que todos los ciudadanos y que todos los agricultores, ganaderos y sectores primarios de Europa" a reclamar las cosas que necesitan para "poder seguir siendo los productores de comida de Europa".

"Nosotros no queremos hacer daño, nosotros no queremos molestar a la sociedad ni murciana ni española", según Conesa, quien ha señalado que su propósito es obtener "visibilidad" y que la gente "sepa que los que hacen la comida que tienen en el frigorífico y en la despensa están perdiendo dinero y se están arruinando trabajando".

Ha pedido a la sociedad "que comprenda que, cuando alguien está perdiendo dinero y ve que su familia peligra, pues a veces se sale de sus casillas, se le van los nervios y hace cosas que a lo mejor no parecen éticamente correctas". A este respecto, Conesa ha destacado que hay "mucho consenso" entre los integrantes de la plataforma, y ha reivindicado que son "gente civilizada" que quiere hacerlo "lo mejor posible".

VUELTA CICLISTA

Al ser preguntado por si la plataforma 6F se propone alterar la Vuelta Ciclista a Murcia que tiene previsto desarrollarse este sábado, 10 de febrero, Conesa ha querido aclarar que ellos no son "personas boicoteadoras". "Y quien te dé esa información, que sea él el que hable".

Así, ha asegurado que la plataforma 6F no se dedica a "boicotear nada ni a hacer daño a nivel social". "Lo que pase mañana se verá", ha avanzado.

"Mañana hay un podio y seguro que hay un premiado y, a lo mejor, lo que vosotros creéis que va por un lado va por otro", según el portavoz de la plataforma, quien ha señalado que no puede dar información al respecto porque no le "interesa".

La intención de los integrantes de la plataforma es quedar como "personas honradas y productores de comida". Así, ha reconocido que "a algunos se les puede ir un día la pinza pero lo normal es que somos una piña del sector primario entero y ahí engloba todo lo que es producción de comida".

"NO DEJAREMOS QUE NOS CONTROLEN LA PROTESTA"

Al ser preguntado por el itinerario o el plan de la movilización, Conesa ha rehusado contestar. "Nosotros podemos funcionar de dos maneras: la primera es a base de legalidad, que como aquí estamos demostrando hoy, venimos de buena fe; y la segunda es ya cabreados", ha zanjado.

En este sentido, se ha negado a dar información sobre la protesta porque "no vamos a consentir que nos quieran controlar las protestas y que sean ellos las que las dirijan". Ha puesto como ejemplo el caso de Francia, donde el gobierno galo "no ha presionado a los agricultores para que se restrinjan en los horarios o en los recorridos o incluso en la forma que actúan, y ahí han actuado con mucha violencia".

"Yo seré el que en el momento exacto os daré la información de lo que vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, pero no va a haber información previa para nadie porque, de lo contrario, nos lo van a fastidiar", ha concluido.

Ha recordado que este jueves llevaron a cabo una asamblea general en la que decidieron las directrices a seguir y los integrantes de la plataforma están "de acuerdo". No obstante, ha admitido que "se puede escapar alguno porque yo no controlo a todo el mundo y no estoy dentro de la cabeza de todos los que siguen este movimiento".

Con todo, ha insistido en que los integrantes de la plataforma son "pacíficos" y que no se van a dedicar a "destrozar el negocio a otros ni a fastidiar a la ciudadanía, pero también la gente tiene que comprender que cuando estás protestando algunas molestias hay y se producen cortes de carretera".

En este sentido, ha señalado que ellos han ofrecido "servicios mínimos" en todo momento, a pesar de que "ha habido bulos por ahí diciendo que estábamos impidiendo a ambulancias salir". Y también ha desmentido que sean de "ultraderecha" y ha reivindicado que son "los de la comida".

Sea como sea, ha explicado que ellos pueden actuar "fuera de la ley" si no les "ofrecen la ley", pero ha querido puntualizar que "eso no quiere decir que vayamos a romper mobiliario ni que vayamos a destrozar la ciudad ni a impedir la vida cotidiana de la gente", a pesar de que "molestia habrá, como en todo".