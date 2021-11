La pintura azul del carril bici de la Manga acaba en el Mar Menor

El canal de Marchamalo que conecta el Mar Menor con el Mediterráneo cogió ayer mañana un tono azulado debido a un vertido de pintura. Los vecinos comprobaron que procedía del repintado del carril bici de La Manga que está llevando a cabo la Consejería de Fomento.

Desde Fomento explican que la pintura azul ha llegado hasta el Mar Menor debido a la lluvia caída en el momento en el que se estaba pintando en ese tramo. "La junta de dilatación del puente no estaba sellada y se ha filtrado. Rápidamente se ha actuado echando arena para detener la filtración y se ha dejado de pintar".

La Consejería de Fomento lo atribuye a un "imprevisto meteorológico", aunque asegura que abrirá una investigación para dirimir responsabilidades.

El pasado mes de junio, el consejero de Fomento, Díez de Revenga, se comprometió a dejar impecable el carril bici de La Manga antes las críticas vecinales por la "chapucera pintura".

Díez de Revenga reaccionó a las críticas con un mensaje en las redes sociales en el que aseguró que el final de la obra sería impecable. "Me llegan quejas sobre acabados deficientes en el carril bici de La Manga", decía. "Esa obra está sin acabar, así que lógicamente ese no es el aspecto que tendrá finalmente", comentaba, apostillando: "No se preocupen, que el resultado final será impecable. Estamos dejando La Manga bonita para turistas y visitantes".

El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, en el carril bici de La Manga | Twitter

La actuación de Fomento, que se enmarca en la estrategia regional La Manga 365, cuenta con una inversión de 836.000 euros cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el resto por la Comunidad.