Pérez Templado cree que el gobierno regional se equivoca no dando los nombres de los altos cargos vacunados indebidamente

El presidente del Consejo de la Transparencia, Julián Pérez Templado, considera que el Gobierno Regional se equivoca no dando la información sobre los altos cargos vacunados indebidamente. "Yo voté en el Pleno del Consejo a favor de que se diera esa información y cité una sentencia del Tribunal Supremo de los EEUU que ya dijo que los políticos tenían una especial responsabilidad por su cargo. Yo creo que la Administración debe dar esos datos. No de los funcionarios ni de los empleados, sino la información de los cargos políticos que son personas que deberían haber guardado cola para vacunarse".

Sobre la protección de datos que aduce el Gobierno Regional para no dar la información requerida desde principios de año por periodistas y partidos políticos en la oposición sobre los cargos vacunados de manera irregular, Pérez Templado entiende que esos datos no están protegidos por la Ley de Protección de Datos ni por ninguna otra. "Yo acabo de sacarme el pasaporte covid donde he confesado que me he pinchado tres veces contra el coronavirus. ¿Y qué? ¿Eso dónde va?".

Pérez Templado ha recordado al Gobierno Regional que si se niega a dar la información requerida, debe interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo de Transparencia y que sea la justicia quien decida. "A la administración nunca le gusta que le hurguen, pero en los tiempos que corren ya hay que desvelar el velo jurídico y exponer las cosas con claridad. Y esa es la batalla que llevamos o vamos al Contencioso a ver qué pasa".

La resolución del Consejo de Transparencia indica que "la administración de la vacuna contra el coronavirus no forma parte de un proceso asistencial, ni de la evaluación clínica, ni tampoco arroja datos, valoraciones o informaciones de la salud de la persona vacunada" y, por tanto, se entiende que si una persona está vacunada o no, no forma parte de los datos sanitarios especialmente protegidos.

La Asamblea Regional no informó sobre la calidad de su portal de transparencia

Pérez Templado, que cumple su primer año al frente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, hace un balance "regular" porque de las 271 entidades convocadas por el Consejo para rendir información sobre su obligación de publicidad activa en sus portales de transparencia, solo han respondido 47 entidades públicas, el 17%. Entre los que no han respondido destacan, por ejemplo, el Consejo Económico y Social, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia y la Asamblea Regional.

"No me parece bien que el Parlamento no haya respondido al Consejo de Transparencia, pero se le exigirá que ponga al día su portal de transparencia. Hay que tener paciencia porque el Consejo de Transparencia es un órgano fiscalizador, es un organismo incómodo y cuesta que la Administración vaya entrando en estos controles" dice Pérez Templado.

El pasado mes de noviembre el Consejo de Transparencia publicó su primer Informe sobre la calidad de los portales de transparencia de la Comunidad Autónoma de Murcia y no respondieron 224.

Según el Artículo 2 de la Ley 12/2014 de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de Murcia (actualizada a febrero 2017), se entiende por: Publicidad activa, la obligación por parte de las entidades e instituciones de publicar de manera permanente la información pública que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad pública.

El Gobierno Regional sigue sin dar los datos sobre los cargos vacunados

El gobierno regional sigue sin publicar los datos sobre los cargos políticos vacunados fuera de protocolo. El Ejecutivo considera que la resolución del Consejo no les obliga a facilitar esa información. La Consejería de Antonio Sánchez Lorente considera que la resolución solo dictamina que los altos cargos puedan manifestar si autorizan o no la difusión de datos.

"Lo que ha ordenado es la retroacción de las actuaciones para dar traslado, trámite de audiencia, a los afectados; esto es, que los altos cargos puedan manifestar si autorizan o no su publicación, o puedan manifestar lo que estimen oportuno" dijo el consejero de Transparencia. El gobierno regional insiste en que "se trata de datos de carácter personal sometidos a una especial protección, y requiere seguir un procedimiento muy garantista".

Por otra parte, el grupo parlamentario popular en la Asamblea Regional se ha opuesto de manera reiterada a constituir una comisión de investigación sobre la vacunación de cargos políticos fuera de protocolo.