Pedro Soto, Catedrático de Economía: "Tanto Vélez como Miras tienen razón al valorar las cuentas del Estado"

Pedro Soto, catedrático de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, ha analizado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y su inversión en la Región de Murcia.

Soto concluye que tanto el Delegado del Gobierno, José Vélez, como el presidente autonómico López Miras “tienen razón” al hablar del aumento y del descenso de las inversiones del Estado en la Región de Murcia el año que viene.

Soto ha explicado que al no haber utilizado un método homogéneo de comparación “ambos tienen razón”.

Según Soto, que fue Director General de Presupuestos del Gobierno regional entre junio de 2020 y febrero de 2022, “Vélez tienen razón cuando dice que la inversión estatal aumenta el año que viene un 25% de manera homogénea porque saca de la ecuación la partida de 340 millones en 2022 para los S80 en la planta de Navantia-Cartagena”. Al no tener en cuenta la partida que hubo para los submarinos, "es cierto que la inversión prevista homogénea en la Región aumenta en 98 millones de euros en 2023, un 25,6% aproximadamente" afirma Soto.

Sin embargo, afirma Soto que el presidente López Miras "también tiene razón al criticar que la inversión en la Región de Murcia cae el año que viene un 33%". Según el Informe Económico Financiero que publica el Ministerio de Hacienda de ambos años hay una caída de la inversión del 33% porque en 2022 hubo una inversión total de 723 millones de euros y para 2023 la inversión prevista es de 481 años. “López Miras sí que tiene cuenta la inversión de 340 millones para submarinos S80 que se construyen en la planta de Navantia de Cartagena”.

Pedro Soto ha explicado que por razones que desconoce, el Ministerio de Hacienda ha decidido no regionalizar este año la inversión en armamento por parte del Ministerio de Defensa. En este sentido, hay 200 millones de euros para seguir con la construcción de los submarinos S80 en la planta de Navantia de Cartagena y otros 80 millones de euros para la construcción de un buque de apoyo técnico a los submarinos S80 por importe de 80 millones de euros “que no sé si también se construirá en Cartagena”.

“Por razones que se me escapan, en 2023 las partidas de dinero no regionalizables se han incrementado mucho. Hemos pasado de un total de 6332 millones no regionalizables a 11663 millones, 5000 millones más, un 84% más. Y la partida para armamento se ha incrementado muchísimo, imagino que por exigencias de la OTAN” dice Soto.

Con respecto a la inversión territorializada del Estado en euros por habitante para 2022 y 2023 en las distintas Comunidades Autónomas, considerando para ello los datos del Padrón de 2022 publicados el 21/04/2022. Si bien en 2022 la inversión para la Región de Murcia fue de 472,25 euros/habitante, en 2023 desciende a 314,42 euros/habitante, situándose en ambos años por encima de la inversión media del Estado por habitante en las Comunidades Autónomas.