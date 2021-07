La patronal del transporte FROET califica de "mentiroso, contumaz y reincidente" al Gobierno de Sánchez

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET) ha exigido al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que "deje de parapetarse en supuestas exigencias de la Unión Europea" para justificar la imposición de peajes "meramente recaudatorios", informaron fuentes de la organización en un comunicado.

FROET se ha manifestado así después de que Bruselas, a través de un escrito de la comisaria europea de Transportes, Alina Valean, aclarara que establecer mecanismos de pago por el uso de determinadas carreteras no sólo "no es ninguna exigencia de la UE", sino que ni siquiera se ha propuesto. "Esta medida no responde a ninguna propuesta o exigencia específica de la Comisión", ha dicho la responsable comunitaria.

El secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, ha calificado de "mentiroso contumaz y reincidente" al Gobierno central, ya que "no es la primera vez que utiliza a la UE para justificar propuestas que sólo buscan recaudar a costa de los ya maltrechos bolsillos de los ciudadanos". "Primero fue el IVA de las mascarillas, luego el IVA de la luz, y ahora los peajes", ha precisado.

Para el secretario general de los transportistas murcianos "escudarse en que los transportistas van a estar exentos de esos peajes porque tendrían que asumirlos a los cargadores es una falacia", y ha puntualizado que "los que pasan por los controles de peajes son los camiones a cuyas empresas se les carga automáticamente el importe".

"Decir que un sector con miles de pymes y autónomos, como es el transporte, va a tener alguna remota posibilidad de repercutir al cargador los peajes es tomarnos por tontos y una muestra de la falta de escrúpulos de unos gobernantes que, sin ningún pudor, acatan servilmente las indicaciones de los 'lobbies' de los cargadores, de las constructoras de obra pública y concesionarios de autopistas", ha concluido.