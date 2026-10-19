Paloma Sánchez-Garnica desvela los secretos de “Un hombre de honor”

Paloma Sánchez-Garnica ha estado en Más de uno Murcia para presentar Un hombre de honor (Planeta), una novela ambientada en el Nueva York de 1968, con la mafia, la corrupción y el asesinato de Robert F. Kennedy como telón de fondo. La Premio Planeta 2024 con Victoria y finalista en 2021 con Últimos días en Berlín regresa a las librerías con una historia de amor, poder y lealtades enfrentadas.

Sánchez-Garnica eligió 1968 por ser “un año muy convulso y muy magnético” en todo el mundo, con el Mayo francés, las revueltas universitarias en España, la Primavera de Praga y las protestas en México. En EEUU, recordó, fue el año del asesinato de Martin Luther King en abril y, dos meses después, el de Robert Francis Kennedy, “que seguramente habría llegado a ser presidente”. Nueva York, añadió, es una ciudad “muy despersonalizada, pero a la vez con mucha personalidad”.

La protagonista, Nicole Donaldson, trabaja como investigadora en la sombra de su compañero en el New York Times. La escritora explicó que esa invisibilidad era real. En la época, las mujeres periodistas quedaban relegadas a secciones como belleza, salud o familia, mientras que las noticias de calado eran “un territorio absolutamente masculino”. Ellas investigaban y redactaban, pero firmaban ellos.

Los personajes

Nicole, hija de una familia acomodada de la Quinta Avenida, se enamora de Frank Bernstein, un policía judío de Harlem que sigue la pista de una trama de corrupción ligada a la mafia. Frank es, según su creadora, quien le descubre “el amor como aventura” y la obliga a elegir entre lo seguro y lo imprevisible. A su lado destaca Walter Donaldson, el padre, a quien hoy se leería como el villano, pero que actúa desde el amor. “Es la protección de lo que entiende él por protección”, señaló la autora, y subrayó que en aquella época la autoridad paterna pesaba mucho. De ahí nace uno de los dilemas centrales de Nicole, el de ser leal a su padre o a sus sentimientos.

El génesis

El origen de la novela está en un titular de prensa sobre Sirhan Sirhan, a quien volvieron a negar la libertad condicional. Según la autora, es el único condenado por el asesinato de Kennedy y seguía en prisión. Al tirar del hilo apareció el proyecto MK Ultra de control mental de la CIA, y vio ahí “la posibilidad de una novela con un acontecimiento histórico muy interesante”.