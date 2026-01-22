López Miras destaca en FITUR un año turístico histórico para la Región de Murcia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha valorado este jueves en FITUR una jornada marcada por el contraste entre la actualidad informativa y el balance turístico. Durante la celebración del Día de la Región de Murcia en la feria internacional de turismo, López Miras ha comenzado su intervención refiriéndose al incidente ferroviario ocurrido en Cartagena, en la zona de Alumbres, que ha provocado momentos de preocupación pocas horas antes del acto institucional.

El presidente ha explicado que se trató de un suceso "aparatoso, pero sin mayor gravedad", en el que no se produjo descarrilamiento ni vuelco de vagones. Según ha detallado, el accidente se originó cuando el brazo articulado de una grúa instalada en una pickup, que realizaba trabajos en una vivienda próxima a la vía, invadió el gálibo ferroviario e impactó con un tren de FEVE. El balance final fue de seis heridos leves, sin consecuencias graves para los pasajeros. "Después de los recientes accidentes ferroviarios en otras comunidades, cualquier incidente nos pone en alerta, pero afortunadamente todo ha quedado en un susto", ha señalado.

Superado el primer momento de inquietud, López Miras ha centrado su intervención en el turismo, uno de los ejes principales de la presencia murciana en FITUR. El presidente ha calificado 2025 como "un año histórico" para el sector, con cifras récord: cerca de dos millones de visitantes, el mayor número de turistas extranjeros hasta la fecha y un crecimiento notable de las pernoctaciones. Ha destacado especialmente la estancia media del visitante internacional, que se sitúa en torno a los once días, muy por encima de la media nacional, lo que se traduce en un mayor gasto turístico, cercano a los 1.700 millones de euros.

Estos datos, ha remarcado, tienen un reflejo directo en el empleo. El sector turístico cerró el año con más de 66.500 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta registrada en la Región de Murcia, incluso en temporada baja. En este sentido, el presidente ha subrayado que la Comunidad fue la única del Mediterráneo en la que aumentó el empleo turístico durante el invierno, un indicador claro (ha dicho) del avance en la desestacionalización.

De cara al futuro, López Miras ha mostrado un optimismo prudente. Según las previsiones de Exceltur, la Región de Murcia será en 2026 la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento turístico de España, con un incremento estimado del 8,8%. Un impulso que se apoyará en la nueva campaña internacional 'Felicidad de la Buena', orientada al mercado europeo, con el objetivo de atraer visitantes durante todo el año y fomentar un turismo de mayor gasto y mayor duración de la estancia.

"El reto ya no es solo atraer más turistas, sino que quienes nos visiten se queden más tiempo y gasten más", ha concluido el presidente, convencido de que el turismo seguirá siendo uno de los principales motores económicos y de empleo de la Región de Murcia en los próximos años.