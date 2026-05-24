OMODA & JAECOO reúne en Murcia a un centenar de asistentes en su «SHS Fever Night» mientras la marca alcanza los 50.000 clientes en España

El concesionario Omoda & Jaecoo Prochery, en Murcia, acogió este pasado fin de semana la segunda edición del OJ Premiere Day, el evento con el que la marca china de automoción presentó sus últimos modelos bajo el formato denominado «SHS Fever Night». La cita reunió a decenas de asistentes en la capital murciana y se celebró de forma simultánea en 47 de los 105 concesionarios que el grupo tiene en España.

La velada en Murcia coincidió, además, con un hito para la compañía a escala nacional, OMODA & JAECOO ha alcanzado los 50.000 clientes en España, según los datos facilitados por la propia marca, que asegura superar ya el 5 % de cuota de mercado entre clientes particulares.

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer la tecnología híbrida e híbrida enchufable de la firma -denominada Super Hybrid System (SHS)-, eje de la estrategia de electrificación de la compañía. Entre los modelos expuestos figuraron el JAECOO 5 SHS y el JAECOO 7 SHS, ambos con motorización híbrida.

Anticipo del OMODA 4 para 2027

La marca aprovechó la cita para confirmar la próxima comercialización del OMODA 4, un nuevo modelo que, según la compañía, llegará a los concesionarios españoles en 2027 con el objetivo de reforzar su presencia en uno de los segmentos de mayor demanda del mercado.

El OJ Premiere Day, que el grupo describe como uno de sus formatos comerciales de referencia, transformó los concesionarios participantes en espacios de exposición y demostración de producto durante la jornada. La marca sustenta su estrategia en España en tres líneas: crecimiento de la red, electrificación de la gama y una relación con el cliente basada en la experiencia.

Más información en www.prochery.es.