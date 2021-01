Ocho municipios adelantan cierre de comercios no esenciales a 18.00 h

El Gobierno murciano justifica las nuevas restricciones, dada la situación de estos ocho municipios con una incidencia de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes en una semana.

En las últimas 24 horas han fallecido 16 personas en la Región, con edades comprendidas entre los 67 y los 94 años. Aunque bajan los contagios, con 640 nuevos casos, sigue preocupando la presión en los hospitales con 1.073 ingresos, de ellos 158 en la UCI.

El portavoz del Comité de seguimiento Covid, Jaime Pérez ha explicado que "las medidas que se están adoptando están surtiendo efecto, aunque se parte de cifras, de ocupación hospitalaria, "muy altas" y la presión es "muy preocupante" en los centros sanitarios y en las UCIs, por lo que ha tenido que activarse el nivel 4 del Plan de Contingencia para hospitales con una reorganización de recursos humanos y materiales y suspensión de actividades no urgentes.

Por otro lado, el portavoz del Comité, Jaime Pérez, ha explicado, sobre su posible responsabilidad en el asunto de altos cargos y personal vacunado indebidamente, que esta polémica "me afecta de manera personal y me duele" Espera que no se repita y considera que no se ha tratado de un error de organización sino de "pequeñas cuestiones que empañan el proceso de vacunación que va a llevar al fin de la pandemia".

Jaime Pérez defiende que la vacunación va a buen ritmo en la Región, que está preparada par comenzar a vacunar a los mayores que no viven en residencias. Sin embargo explica que "ésto no va a ocurrir, ni siquiera el próximo mes de febrero, porque otras Comunidades van muy lentas y todas tienen que empezar al mismo tiempo a vacunar a los mayores".