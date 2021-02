El Obispo Lorca Planes pide perdón por haberse vacunado sin que le tocara

El Obispo Lorca Planes ha pedido perdón y asegura mostrarse dolido. En un comunicado dice que aceptó vacunarse porque se lo propusieron “sin calcular las consecuencias. Asegura que está "verdaderamente dolido por dentro" y que, "de haberlo sabido", no habría aceptado la vacuna.

En el listado que la residencia mandó a Salud, el Obispo figura como capellán del centro.

Defiende a su secretario y dice que se vacunó porque es capellán de otro centro de día que regentan unas religiosas. También justifica la administración de la vacuna al obispo emérito Gil Hellín por ser octogenario.

El Obispo ha rectificado y anuncia que se pondrá la segunda dosis cuando le toque porque, de lo contrario, se perdería la primera. “Se me ha recomendado que lo haga, porque se perdería la primera y el daño sería más complicado. Así que cuando me corresponda y se me diga, probablemente lo haré”, explicó.

El presidente del patronato Hogar de Betania, Joaquín Martínez, que regenta la residencia de mayores donde se realizó la vacunación, ha detallado que invitó al obispo, José Manuel Lorca Planes, para que se vacunara “como máximo responsable de la residencia, que depende directamente de la Diócesis de Cartagena, debido a que frecuenta con asiduidad sus instalaciones, para celebrar la Eucaristía y estar cercano a los residentes”.

En su comunicado, Martínez reconoce que también invitó al obispo auxiliar, Maximiliano Caballero, para que se pusiera la vacuna pero declinó el ofrecimiento debido a que “hasta este momento no ha tenido una vinculación directa con la residencia”. Es por ello que, aunque se envió su formulario correspondiente, no se le llegó a administrar la dosis.

Informaciones periodísticas indican que entre los vacunados en la residencia Hogar de Betania figuran los padres octogenenarios del director.

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre la vacunación del Obispo saltándose el protocolo.

El fiscal Díaz Manzanera duda de que el protocolo oficial permita acusa a los vacunados, pero no descarta responsabilidad penal si se falsearon documentos al meter en el listado de vacunados a personas ajenas a las residencias o centros sanitarios privados.