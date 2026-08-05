El Noroeste murciano, bajo vigilancia científica tras dos terremotos

El geólogo Raúl Pérez López, especialista en terremotos y volcanes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), ha analizado los dos terremotos registrados en menos de 48 horas en el noroeste de la Región de Murcia (magnitud 3,9 el domingo y 2,5 en la madrugada del martes, en la zona de Albudeite, al norte de Barqueros). El investigador reveló que el segmento activado ya protagonizó un episodio idéntico en 2018 y detalló por qué, según sus estudios, la Región de Murcia nunca podrá considerarse «preparada» del todo ante un gran seísmo.

Un terremoto que ya ocurrió en 2018

Pérez López explicó que este segmento, situado al norte de Barqueros, «ya disparó un episodio similar en 2018, exactamente en la misma zona, con otro terremoto de magnitud 3,9 y las mismas características». El geólogo remarcó también que el seísmo de esta semana apenas generó réplicas, algo que su equipo sigue de cerca con la red sísmica propia del IGME, complementaria a la del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Por qué se corrigió la localización inicial

La detección automática del IGN situó primero ambos movimientos cerca de la falla de Alhama de Murcia, «una de las fallas más importantes que hay en España», según el geólogo. El análisis posterior, sin embargo, desplazó el epicentro 10 kilómetros al norte de esa estructura. La profundidad y el mecanismo focal (el cálculo que determina la orientación de la rotura) apuntaron finalmente a un segmento distinto, de orientación este-oeste, y no a la falla principal.

Cómo un terremoto pequeño puede activar uno grande

Preguntado por si un segmento menor puede llegar a «estimular» una falla mayor, Pérez López respondió que su equipo está ahora mismo centrado en este tipo de activaciones. Las fallas, explicó, acumulan energía de forma progresiva y la liberan de dos maneras (como energía elástica, que se traduce en el propio terremoto, y como energía térmica, que no es perceptible). «La falla se está apretando, está aguantando la deformación, y cualquier pequeña variación puede hacer que dispare la energía que tiene acumulada», resumió el investigador, que trabaja ahora en un modelo de variación de esfuerzos alrededor del segmento afectado.

Terremotos de magnitud 6, en cualquier punto de la falla

El geólogo fue tajante sobre el comportamiento de la falla de Alhama, con un recorrido de 90 kilómetros entre Puerto Lumbreras y Murcia capital. Los mayores terremotos históricos se concentraron en el tramo Lorca-Totana, aunque también hay evidencias geológicas de rupturas entre Puerto Lumbreras y Lorca. Aun así, insistió en que «el comportamiento de la distribución de las fallas no es lineal» y que ningún tramo puede descartarse. Los estudios de paleosismología confirman que existen segmentos capaces de generar terremotos de magnitud 6 o superior, con capacidad de alcanzar intensidades sísmicas destructivas (a partir de intensidad VII) si el hipocentro es poco profundo. Insistió en que lo que produce el daño no es la magnitud ni la profundidad de forma aislada, sino la intensidad sísmica: la combinación de ambos factores con la respuesta del terreno.

Vigilancia con sensores de gas y radón

Ante la imposibilidad de predecir un terremoto, el IGME centra sus esfuerzos en detectar precursores. En la Sima del Vapor, una cavidad desarrollada a lo largo de la propia falla de Alhama de Murcia, el instituto ha instalado detectores de emisión de gases, temperatura y actividad sísmica. En Lorca existe además un sondeo que monitoriza el radón, y el equipo prevé abrir un tercer punto de control en Puerto Lumbreras. «Si aparece una anomalía de radón no significa que vaya a producirse un terremoto, pero sí que habrá que activar todos loss mecanismos de prevención por si se reactiva», detalló Pérez López.

«Nadie ha logrado predecir un terremoto»

El geólogo fue claro sobre los límites de la ciencia actual. Los modelos probabilísticos, que manejan periodos de retorno de hasta 450 años, resultan útiles para el diseño de construcciones sismorresistentes, pero no sirven para la protección civil, porque los terremotos no se comportan de forma lineal. Como ejemplo, citó lo ocurrido recientemente en Venezuela, donde una falla conocida y bien estudiada sufrió dos terremotos consecutivos de magnitud 7,3 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, algo que los modelos consideraban «casi imposible». «A día de hoy nadie ha logrado hacer una predicción de terremoto», resumió, «pero sí podemos hacer prevención».

Preguntado por si la Región de Murcia está preparada para un terremoto de gran magnitud, el investigador fue prudente, «nunca vamos a estar preparados, porque no lo están ni los japoneses, que son los expertos en esto». Para Pérez López, el verdadero riesgo no está en la falta de preparación, sino en creer que ya se ha alcanzado. Por eso reivindicó la actualización constante de los mapas de peligrosidad sísmica y la incorporación de la ciencia a la toma de decisiones de protección civil.