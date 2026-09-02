La Noria Outlet Shopping celebra su III Torneo de Ajedrez con 300 euros en premios

La Noria Outlet Shopping, centro gestionado por Savills, celebrará el próximo sábado 5 de septiembre la tercera edición de su Torneo de Ajedrez, una cita que reunirá a aficionados y jugadores de diferentes edades y niveles en una jornada dedicada a la estrategia y la competición.

El torneo comenzará a las 10:00 horas y se desarrollará a lo largo de seis rondas en formato rápido, una modalidad que permitirá a los participantes enfrentarse a distintos rivales durante la mañana. La competición estará abierta tanto a jugadores experimentados como a quienes están dando sus primeros pasos en el ajedrez.

Además de las rondas competitivas, la programación incluirá una pausa en la que se celebrarán partidas simultáneas frente a jugadores expertos, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos, descubrir nuevas estrategias y disfrutar de una experiencia diferente frente al tablero.

El evento está organizado por Ajedrízate y cuenta con la dirección técnica de José Lara, encargado de coordinar el desarrollo de la competición.

300 € en premios para repartir entre los participantes

La tercera edición del torneo repartirá 300 euros en premios entre los mejores clasificados, además de trofeos y medallas. Asimismo, se reconocerá especialmente la participación de los jugadores más jóvenes, con premios para los primeros clasificados de las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Con esta nueva edición, La Noria Outlet Shopping continúa incorporando a su programación actividades dirigidas a diferentes públicos y edades, reforzando su apuesta por ofrecer experiencias que complementen su propuesta comercial y conviertan el centro en un espacio de encuentro y ocio para sus visitantes.

Las inscripciones son gratuitas y ya se encuentran abiertas. Los interesados podrán reservar su plaza a través del formulario habilitado por la organización. Los participantes deberán acudir con antelación el sábado 5 de septiembre para confirmar su participación antes del comienzo de la competición.