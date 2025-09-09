La Noria Outlet celebra su II Torneo de ajedrez con hasta 300 euros en premios

La Noria Outlet Shopping tiene este mes de septiembre dos citas para todos los públicos. Por un lado, el II Torneo de Ajedrez La Noria Outlet -el sábado 13 de septiembre- y por otro el Stunt de motos protagonizado por el piloto Emilio Zamora, que será el sábado día 20.

El torneo de ajedrez está organizado con la escuela de Ajedrez “Ajedrízate” y bajo la dirección técnica de José Lara. Comenzará a las 10 de la mañana y está concebido como una actividad para disfrutarla toda la familia. Se realizará una parte de competición abierta, dirigida a adultos y niños, desde principiantes hasta jugadores experimentados. Además, habrá un tablero gigante y simultáneas de ajedrez impartidas por un maestro.

La inscripción es completamente gratuita y se realiza a través de un sencillo formulario online. Los participantes solo deberán acudir unos minutos antes del inicio, previsto a las 10 de la mañana, para confirmar su plaza y los clasificados podrán optar a atractivos premios, como trofeos y vales para gastar en las tiendas del centro:

Primer clasificado: Trofeo y vales por valor de 120 euros.

Segundo clasificado: Trofeo y vales por valor de 70 euros.

Tercer clasificado: Trofeo y vales por valor de 60 euros.

Cuarto y quinto clasificado: Medalla y vales por valor de 30 y 20 euros respectivamente.

Sexto a décimo clasificado: Medalla.

Un show con el piloto Emilio Zamora

Por otra parte, el sábado 20 de septiembre el parking de La Noria Outlet acogerá un stunt de motos con el piloto federado Emilio Zamora. El show comenzará a las 12 del mediodía y consistirá en una exhibición de cinco motos Ducati con las que el piloto demostrará su pericia y manejo.

Posteriormente firmará autógrafos y habrá un meet and greet para que todos los asistentes puedan conocer de primera mano a Emilio Zamora.

El director de Marketing de La Noria Outlet, Carlos López Soria, ha destacado que con estos dos eventos “pretendemos ofrecer a los visitantes al centro una experiencia diferente, y pensada para todos los públicos”. En el caso del Torneo de Ajedrez “se trata de un juego que une generaciones, estimula la mente y fomenta entre los más pequeños valores como la concentración, la paciencia y el respeto”.

Respecto al Stunt, el director ha subrayado que el centro ya lo organizó hace unos años y tuvo muy buena acogida, al tratarse de un evento único que busca conectar con el público joven y aficionado a las motos.