La Noria Outlet celebra su MegaOutlet con tres días de ofertas únicas y premios

La Noria Outlet Shopping se prepara para vivir tres días de auténticos descuentos del 30 de octubre al 1 de noviembre. El centro comercial acoge una de las campañas más esperadas del año para los clientes: el Megaoutlet de Halloween, un evento que celebra con un ambiente festivo, promociones exclusivas y premios que harán temblar de emoción a los visitantes.

El Megaoutlet se ha convertido en una de las señas de identidad de La Noria Outlet, ya que se trata de la mayor cita con los descuentos que los clientes podrán disfrutar en sus marcas favoritas. Nike, Adolfo Domínguez, CLK Polo, Levis, Pepe Jeans, Polinesia, Desigual, OhGar y Xti, son algunos de los operadores que han preparado ofertas especiales para estos tres días.

Entre las acciones más destacadas del MegaOutlet se encuentra la ruleta de la suerte terrorífica, en la que los visitantes podrán ganar un premio seguro al instante y entre esos premios hasta 500 euros en vales de compra en el centro.

La Noria Outlet continúa con su objetivo de ofrecer a lo largo del año una combinación equilibrada entre ocio y compras, con actividades para adultos y niños.

“Queremos que nuestros clientes vivan un fin de semana diferente, con diversión, ambiente festivo y, por supuesto las mejores oportunidades de compra, para ello nuestras marcas se han esforzado en ofrecer interesantes ofertas que no dejarán de sorprender a nuestros clientes. El MegaOutlet es una cita imprescindible para quienes buscan los mejores descuentos del año”, ha señalado el director de Marketing de La Noria Outlet, Carlos López Soria.

Fechas: 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre.

Lugar: La Noria Outlet Shopping (Murcia).

Para más información, visita: www.lanoriaoutlet.es y también sus redes sociales.