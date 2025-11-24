La Noria Outlet celebra su Black Week con 7 días de descuentos

La Noria Outlet Shopping, gestionado por Savills, arranca la campaña promocional Black Week, una de las semanas más esperadas del año. Desde este lunes 24 de noviembre hasta el domingo 30, los visitantes podrán disfrutar de rebajas exclusivas en moda, deporte, calzado, hogar y complementos, además de aprovechar la apertura especial del centro el domingo, un día extra para disfrutar de las mejores oportunidades.

El centro estrena estos días su ambientación navideña, con luces y una decoración cuidada que transforma los paseos por La Noria en una experiencia aún más especial. Un escenario perfecto para disfrutar de la Black Week y encontrar los mejores regalos.

Una selección de ofertas solo disponibles durante la Black Week, donde las marcas del centro han preparado promociones exclusivas durante toda la semana, lo que convierte esos días en el mejor momento para quienes se quieran adelantar a las compras navideñas o renovar el armario.

“Desde el centro esperamos esta semana durante todo el año. La Black Week se ha consolidado como uno de los grandes picos de ventas para nuestras tiendas” señala Carlos López Soria, responsable de Marketing de Savills en La Noria Outlet. “Las marcas saben que durante estos días la afluencia de público es elevada y preparan sus mejores ofertas porque es el momento clave en el que los clientes empiezan a realizar sus compras navideñas. Nuestro objetivo es que la compra se convierta en una experiencia atractiva, cómoda y con los mejores precios de toda la Región en nuestras firmas”, ha remarcado.

El responsable, además, ha recordado que todos los visitantes pueden suscribirse al boletín de noticias del centro “para poder estar al tanto de las diferentes ofertas que realizan a lo largo del mes las tiendas y conocer en detalle las propuestas para la Black Week”.

Premiar las compras, con cheques regalo de 500 €

Desde el centro sortearán 10 cheques regalo de 50 € cada uno (un total de 500 € en premios), entre los clientes que visiten el centro durante la campaña y rellenen el formulario escaneando el QR de los tótems. Además, habrá personal que asesorará a los clientes y visitantes para poder participar en esta promoción.

Una iniciativa pensada para premiar la fidelidad y para que los ganadores puedan disfrutar de una compra nueva en La Noria Outlet.

Los sorteos se comunicarán vía e-mail a los ganadores. Habrá un ganador por día de rebajas de lunes a jueves, y 6 ganadores para aquellos que realicen sus compras desde el viernes al domingo.

Actividades especiales y apertura domingo 30

Por otra parte, los días 28 y 29 habrá un fotomatón en el que la gente que haya realizado una compra y se haya dado de alta en la newsletter del centro, podrá llevarse una foto de revista.

Además, para facilitar compras y permitir que nadie se quede sin aprovechar las ofertas, el centro abrirá sus puertas el domingo 30 de noviembre en horario habitual.

Sobre La Noria Outlet Shopping

La Noria Outlet Shopping, propiedad de Realia y gestionado por Savills, presenta un espacio de compras con una estética village mediterránea. Una oferta comercial que ofrece marcas con descuentos que van del 30% al 70% durante todo el año. Ubicado en La Ñora a escasos minutos de Murcia, y bien conectado con la autovía que conecta el sudeste español, La Noria Outlet Shopping se convierte en parada obligatoria para los amantes de la moda a precios atractivos.