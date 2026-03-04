La Noria acoge por segundo año el casting de modelos de Murcia Pasarela Mediterránea

a Noria Outlet Shopping, centro comercial gestionado por Savills, volverá a transformarse en un auténtico escenario de moda el próximo sábado 14 de marzo con la celebración del casting oficial de Murcia Pasarela Mediterránea, una cita abierta al público que permitirá vivir en directo el proceso de selección de las nuevas caras de la pasarela regional.

Tras la buena acogida del pasado año, el centro comercial repite como sede del arranque del calendario de la pasarela murciana, consolidándose como un espacio donde la moda, el talento emergente y el público conviven en un entorno accesible y cercano.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán recorrer el centro mientras presencian las pruebas de los aspirantes, convirtiendo la experiencia de compra en un plan diferente vinculado a las tendencias y la creatividad.

“Nos gusta que el visitante de La Noria se encuentre siempre algo más que tiendas. Este tipo de acciones de acceso gratuito acercan la moda al público y convierten la visita en una experiencia única y original, en un entorno agradable y al aire libre”, señala Germán López, gerente de La Noria Outlet Shopping.

Inscripciones abiertas disponibles

El casting está abierto tanto a modelos profesionales como a personas que quieran dar sus primeros pasos en el sector, quienes desfilarán ante un jurado especializado que valorará actitud, presencia y desenvoltura en pasarela.

Más allá de la selección de modelos, la actividad permite observar desde dentro un proceso habitualmente reservado al ámbito profesional y refuerza el posicionamiento del centro como punto de encuentro para eventos experienciales vinculados al lifestyle.

“El año pasado vimos a familias, grupos de amigos y curiosos quedarse a ver el casting completo. Al final se genera un ambiente muy especial, porque el público forma parte de lo que está ocurriendo”, añade Germán López.

Los participantes seleccionados formarán parte de los desfiles oficiales de la nueva edición de Murcia Pasarela Mediterránea, que se celebrarán en distintas localizaciones de la Región en los meses posteriores.

Con iniciativas como esta, La Noria Outlet Shopping continúa apostando por propuestas que combinan ocio, cultura y tendencias, ofreciendo a sus visitantes actividades diferenciales más allá de la compra.