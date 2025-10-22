Never Surrender lanza su primera campaña de abonados: "el gimnasio que salva vidas"

La Fundación Never Surrender ha presentado en Más de uno Murcia su primera campaña de abonados, una idea tan simple como potente: "abónate a un gimnasio al que ojalá nunca tengas que entrar". El presidente de la fundación, el Dr. Alberto González Costea, detalló que el objetivo es financiar con pequeñas cuotas mensuales -desde 1, 3 o 5 euros; también con aportaciones de empresas- la red de gimnasios terapéuticos donde pacientes oncológicos realizan ejercicio de fuerza prescrito, supervisado y personalizado.

"No se entrena para el verano, se entrena para la vida", resume el lema que ya luce en mupis por Murcia. La fundación trabaja con acuerdos en varios municipios -Yecla, Jumilla, Alhama, Caravaca, Cieza, Santomera, Cartagena, Murcia y Molina de Segura, entre otros- y prepara un centro buque insignia en Murcia junto al Ayuntamiento: "tenemos la tecnología y las máquinas; falta ubicar el espacio", explicó.

González Costea subrayó que Never Surrender, está respaldada por la Consejería de Salud (Programa Activa) y la Sociedad Española de Oncología Médica. La clave, dijo, es la dosificación individual: "no es lo mismo una mujer de 68 años con cáncer de mama que alguien joven con un linfoma y pasado 'ultra'; ambos trabajan con su dosis justa para obtener beneficio".

Según el presidente, los pacientes "vuelven a sentirse vivos": recuperan fuerza para tareas cotidianas, pierden menos masa ósea y muscular, mejoran el apetito, el ánimo y el descanso. "El ejercicio no sustituye a los tratamientos oncológicos, pero los complementa y mejora la supervivencia cuando está controlado, dirigido y personalizado", recalcó.

La campaña invita a abonarse simbólicamente a Never Surrender, "el gimnasio que salva vidas" para que, si algún día la enfermedad toca a uno mismo o a un familiar, ese recurso exista cerca de casa y sea gratuito. La recaudación se destinará a formar y actualizar a los monitores (licenciados en CAF) y a abrir más puntos; la meta es llegar a los 45 municipios de la Región, el sueño que inició Vladimir 'Vlady' Salazar, presidente fundador fallecido en 2022 y cuyo legado continúa el actual patronato.

"Hemos crecido paso a paso, con el esfuerzo de seis patronos y sus familias; ahora estamos sólidos y pedimos ayuda para dar el salto", concluyó González Costea.