Navío: "Los jóvenes han perdido la alegría de vivir"

Elena Navío, psicóloga y vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Psicología de Murcia, ha advertido de que detrás del suicidio de muchos jóvenes no siempre hay un trastorno mental, también factores sociales que están afectando gravemente. "No todos los niños vienen al mundo con las mismas cartas. Hay situaciones muy duras en la vida como abuso sexual, maltrato, acoso escolar y todo eso puede eclosionar en una desconexión. En no querer saber la vida. Y según la OMS el aislamiento es una de las causas que pueden precipitar el suicidio".

"Los jóvenes y los adultos tenemos mucha incertidumbre. Percibimos el futuro con mucha inquietud. Ya no hay seguridad. Salimos de la pandemia y su recesión y nos encontramos con que la nueva normalidad es la guerra de Ucrania. Ya nadie cree que el mundo que viene sea normal y estable. No lo creemos los adultos y, por tanto, no transmitimos a nuestros adolescentes esa ilusión. Y luego está el miedo de muchos niños en pandemia a perder a sus padres, a quedarse solos".

Por otra parte, Elena Navío también subraya el sentimiento de abandono. "Muchos adolescentes necesitan tratamiento y el sistema de salud está colapsado. En Murcia solo hay 6,2 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes y eso no es suficiente para atender a nuestros jóvenes. La lista de espera es de 1 mes para la primera consulta y más de 3 meses para la segunda consulta".

Navío reclama un psicólogo en cada centro de Servicios Sociales, un psicólogo en cada centro de Atención Primaria y pide la creación de la especialidad de Psicología Educativa como en Portugal para que haya un psicólogo en cada centro educativo. "Creo que se puede hacer mucho más de lo que se hace" dice. "Hay solamente 223 plazas PIR de psicólogo clínico para toda España cuando son necesarias 427" señala.

Navío, que ha participado en las II jornadas "El Comportamiento suicida de los jóvenes" organizadas por el Colegio Oficial de Psicología, ha destacado que "están aumento mucho los miedos, tanto diurnos como nocturnos en los niños. Muchas veces son miedos que los niños captan en los adultos. Aumentan los casos de hiperactividad en los niños que muchas veces esconden un trastorno depresivo. Están aumentando los trastornos del sueño en adolescentes debido en muchos casos al uso abusivo del móvil. Aumentan los trastornos de la conducta alimentaria, las consultas autolesiones, el aislamiento, desconexión, ganas de desparecer. Las tentativas suicidas en jóvenes han aumentado un 27% en España desde la pandemia y ya es la primera causa de muerte no natural entre 16 y 29 años. Creo que esto está estallando".

La salud mental de nuestros niños y jóvenes ha empeorado gravemente con la pandemia. La OMS estima que el 20% de los niños y adolescentes de todo el mundo sufren un trastorno mental. Más de la mitad se manifiesta antes de los 14 años y un 70% antes de los 18 años. "Los adolescentes no tiene manual de uso y están digiriendo todo lo que ha pasado y buscan como recuperar el tiempo perdido. Tienen conductas entre la euforia y el abismo. Su lema es vive el momento".

Elena Navío recomienda a las familias "PROHIBIR porque a los adolescentes hay que poner límites y prohibir algunas cosas. ACOMPAÑAR en su proceso, en su pubertad, en sus salidas, preguntarles... DISIMULAR porque los adolescentes llevan muy mal el control o sentirse vigilados. Hay que mirar como de reojo, disimulando que sabemos, pero estar ahí. También RENUNCIAR a saberlo todo. Una excesiva invasión por las angustia de muchos padres puede ser negativa. y muchos adolescentes pueden vivirlo cmo invasivo. Y por último, llevar un ESTILO DE VIDA positivo y optimista. Transmitir que la vida aunque es complicada merece la vida vivirla y que vamos a estar ahí sosteniéndolos y que no los vamos a dejar tirados".