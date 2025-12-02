La Navidad cobra vida en Thader: luces, magia y actividades para toda la familia

El Centro Comercial Thader da la bienvenida a la época más esperada del año con una programación navideña pensada para todos los públicos, especialmente para disfrutar en familia. Bajo el lema “La Navidad cobra vida en Thader”, el centro se llenará de actividades culturales, pasacalles, música, teatro, espectáculos y encuentros con los protagonistas más queridos de estas fechas.

La programación arranca el sábado 29 de noviembre con dos eventos muy especiales: por la mañana, Thader acogerá la II edición del desfile inclusivo “La Moda que nos une”, organizado en colaboración con el IMAS y el CERMI RM. Un evento que promueve la diversidad y la participación activa de personas con y sin discapacidad, creando un espacio donde la moda es un vehículo de expresión para todos.

Por la tarde, tendrá lugar el gran encendido de luces navideñas, un momento muy esperado por las familias, que marcará el inicio oficial de la campaña con un ambiente festivo, solidario y lleno de ilusión.

Una agenda llena de magia

Durante el mes de diciembre y los primeros días de enero, Thader se convierte en escenario de una extensa programación con actividades como:

Teatro y astronomía con "El Cascanueces bajo las estrellas" con la instalación de un planetario portátil — 6 de diciembre

Pasacalles navideños con personajes y el Grinch, que llenarán el centro de color y diversión — 7 y 8 de diciembre

Música en vivo con el concierto de Aula Suzuki: jóvenes intérpretes de la escuela Sonidos Aula de Música Murcia — 12 de diciembre

Motor Day: una jornada única en la región con pilotos de primer nivel, exhibiciones de pilotaje, exposición de motos históricas —incluyendo campeonas del mundo de Marc Márquez, Álex Márquez y Emilio Alzamora— y muchas sorpresas para toda la familia. Un evento gratuito, abierto al público, que promete ser una de las citas más potentes del calendario navideño — 13 de diciembre

Gala de patinaje sobre hielo a cargo de Hielomanía, con exhibiciones deportivas y artísticas — 19 de diciembre

Además, se han programado múltiples sesiones de cuentacuentos, talleres infantiles y espectáculos de marionetas, que completarán la experiencia navideña en fines de semana y fechas clave.

Papá Noel y Reyes Magos también estarán en Thader

Del 20 al 23 de diciembre, Papá Noel y su elfo recibirán a los niños para que entreguen sus cartas y se lleven una foto de recuerdo. Después de Nochevieja, los días 2, 3 y 4 de enero, los Reyes Magos ocuparán su lugar en el centro, manteniendo viva la ilusión hasta el final de las fiestas.

Como cierre de campaña, los días 9 y 10 de enero tendrán lugar las últimas sesiones de cuentacuentos para prolongar la experiencia más allá de Reyes y alargar el ambiente navideño hasta el final de las vacaciones escolares.

Compromiso social

El sábado 27 de diciembre de 17:00 a 21:00, el centro volverá a colaborar con el Centro Regional de Hemodonación para organizar una jornada de donación de sangre, promoviendo la solidaridad en una fecha tan señalada.

“La Navidad es una época para compartir y vivir en comunidad, y en Thader hemos preparado una agenda pensada para todos, con experiencias que suman cultura, emoción y valores. Queremos que cada visita al centro durante estas fechas sea especial, sorprendente y diferente”, señala Pablo Carceller, Property Manager del Centro Comercial Thader.

Con esta campaña, Thader se consolida como un espacio en el que, además de realizar las compras navideñas, se puede disfrutar del ocio, la música, el arte y la ilusión en un entorno cómodo, seguro y preparado para toda la familia.