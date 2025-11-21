La murciana que guía pozos petrolíferos desde Alaska hasta México: la historia de María Marín Núñez

En el podcast Universo Maite conocemos la historia de una murciana extraordinaria que trabaja para Halliburton es una de las mayores compañías de servicios para la industria del petróleo y el gasdel mundo. No es una petrolera que produce crudo, sino la empresa que presta tecnología, ingeniería y apoyo técnico a las petroleras que sí extraen ese petróleo, tomando decisiones en tiempo real sobre la trayectoria de los pozos de petróleo a miles de metros bajo tierra. Su especialidad es la geonavegación o geosteering: interpretar datos al segundo y decidir si la broca debe ir más arriba, más abajo o cambiar de inclinación para encontrar la zona óptima del subsuelo.

Antes de llegar a este puesto, pasó años como MWD/LWD, viviendo en caravanas junto a los pozos, trabajando por turnos de día y de noche en México y Estados Unidos. Desde esa experiencia en primera línea, nos ayuda a entender qué hay detrás de cada pozo, cómo ha cambiado la tecnología y qué supone para la vida de quienes trabajan en la industria.

A lo largo de la conversación abordamos cuestiones que todos nos hacemos alguna vez:

¿Queda petróleo para rato o se está acabando de verdad?

¿Por qué el petróleo está tan ligado a guerras y conflictos internacionales?

¿Desaparecerá por contaminante o porque dejará de ser rentable?

¿Por qué España no es un país petrolero?

¿Qué explica que el precio del crudo suba y baje como una montaña rusa?

Un viaje desde los campos de perforación de México y Alaska hasta la realidad energética que vivimos en España, contado en primera persona por una murciana que ha hecho carrera en uno de los sectores más estratégicos y discutidos del planeta.