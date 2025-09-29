Murcia vuelve a comerse la galleta, '1968' abre una segunda tienda en Murcia

“Hoy huele a galleta recién horneada”. Con esa imagen arrancó en Más de uno Murcia la conversación con Juan Carlos Hernández, creador de 1968, que esta tarde inaugura su segunda cafetería en el centro de la ciudad, a las 19:01, en avenida Juan Carlos I. El objetivo: acercar a más barrios un concepto que ha pasado “de idea atrevida a espacio de moda en tiempo récord”.

Hernández explicó que el éxito no es casualidad sino método: escucha activa del cliente, I+D mensual y pruebas constantes en el obrador. “Cada mes recogemos tendencias de una comunidad que ya son miles —murcianos por el mundo y gente de fuera—. Hacemos catas y nos dejamos guiar por el público. El experto es el que lo come y le gusta”, resumió.

El alma del proyecto, añadió, está en elevar la pastelería joven sin renunciar a la calidad: “Intentamos hacer una cookie que no lleve grasa saturada, ni margarina, ni aceite de palma. Algo joven, pero de alta pastelería”. Esa búsqueda ha generado una carta viva: cookies con sabores rotatorios, rolls, tarta de queso y croissant de mantequilla, además de guiños salados, en locales que “cambian y evolucionan como un ser vivo”.

La apertura de hoy tendrá tono de fiesta: “Tenemos una fuente de chocolate amargo preparada y será un día bonito para todo el equipo”, avanzó. Un equipo que ya suma casi 50 personas. Sobre los precios del cacao, Hernández admitió que están “como el oro”, pero garantizó que “nuestro chocolate va a ser asequible”.

El fundador reivindicó también el valor de aprender del público joven: “Te obliga a desaprender y a poner en duda lo sabido; nos lo hemos pasado muy bien haciendo locuras y queremos seguir haciéndolas”. En la entrevista quedó incluso bautizado el proceso: customer journey a la murciana —escuchar, probar, mejorar, repetir—.

Situado detrás de Aguas de Murcia y junto a una parada del tranvía, el nuevo local busca acortar colas y ampliar momentos de consumo sin perder la seña de identidad: cookies crujientes por fuera y tiernas por dentro, café bien trabajado y una comunidad que participa. “Invitamos a todos los clientes de Murcia a que vengan a conocernos”, cerró el CEO, entre risas y promesas de más experimentos dulces.