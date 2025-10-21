Murcia regresa de GITEX Dubái con 'contactos de primer nivel' y tres inversores confirmados para el foro WakeUP

La Región de Murcia ha reforzado su presencia en el mapa internacional de la innovación tras su paso por GITEX Global (Dubái). En declaraciones a Más de Uno Murcia de Onda Cero, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que el viaje dejó "un balance muy positivo" para el ecosistema tecnológico regional.

Según explicó, la expedición mantuvo reuniones de primer nivel con el operador logístico y portuario DPW, con los fondos Orasella Capital y Hub71, y con Dubai Internet City. Como resultado inmediato, tres inversores de Dubái han confirmado su asistencia al Foro WakeUP que organiza el Gobierno regional para conectar a startups y emprendedores murcianos con una amplia red de inversión.

López Aragón subrayó en la entrevista que las empresas de la Región "compiten de tú a tú" con otros polos del Mediterráneo tecnológico y señaló ámbitos donde Murcia muestra ventajas competitivas: la gestión y reutilización del agua, las tecnologías agrarias y duales, la biotecnología de la salud, así como la agroalimentación y la logística.

La consejera concluyó que los contactos sellados en Dubái actuarán como puente para nuevas colaboraciones e inversiones, reforzando la proyección exterior del tejido innovador murciano.