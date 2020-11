Murcia mantiene bloqueadas ayudas de 3,16 millones de euros de ayudas al coche eléctrico

Murcia, Extremadura y Ceuta siguen sin movilizar las ayudas estatales del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenibles Moves II lanzado por el Gobierno de España.l Plan Moves II cuenta con un presupuesto de hasta 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible.

El secretario general de la FREMM, Andrés Sánchez, ha informado a Onda Cero de que el director general de Industria, dependiente de la consejería que dirige Ana Martínez Vidal, les ha dicho que el retraso se debe "a trámites administrativos y burocráticos" y que "en las próximas semanas la orden verá la luz".

Directivos de la FREM han mantenido varias reuniones con el director general de Industria . Según Sánchez "la no publicación de la orden preocupa al sector del automóvil y es un inconveniente, aunque las bases permiten las ventas de coches eléctricos a particulares con carácter retroactivo, no así a empresas y administraciones públicas que aún no pueden acogerse a las ayudas". "Es importante que se publique la orden lo antes posible por seguridad jurídica" recuerdan desde la FREMM.

Desde la Consejería de Empresa han informado a Onda Cero de que el MOVES II es un programa de ayuda territorializada del IDAE a la Comunidad Autónoma cuya orden debería haberse publicado en septiembre y que "por la diferencia normativa en la tramitación de los expedientes de subvención Estatal y Autonómica, la tramitación de la publicación de la orden de convocatoria ha sufrido un retraso en Hacienda y la Dirección General de Industria. La previsión es que en las próximas 2 ó 3 semanas esta orden se encuentre publicada".

Desde la consejería de Empresa que dirige Ana Martínez Vidal aseguran que la convocatoria cuenta con un periodo de solicitud de 1 año desde su publicación y que "no se pierde ni dinero ni plazo por haberse retrasado la publicación de la orden".

Así, el Gobierno de la Nación aporta hasta 5000 euros para la adquisición de un modelo "cero emisiones" mientras que los fabricantes darán una ayuda adicional de 1000 euros para incentivar su compra.

En lo que se refiere a turismos, el modelo debe tener un precio máximo de 45.000 euros. Esta cantidad asciende hasta los 53.000 euros para modelos de ocho plazas o en el caso de que el destinatario último sea la administración o una entidad sin ánimo de lucro.