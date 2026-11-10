Murcia encenderá su Navidad el 21 de noviembre con la estrella como símbolo y más de 1.400 elementos decorativos

La Navidad llegará a Murcia el sábado 21 de noviembre. A las 19:00 horas, el Ayuntamiento encenderá oficialmente la iluminación extraordinaria con un espectáculo en la plaza del Cardenal Belluga, que será el punto de partida de unas fiestas que volverán a repartirse por todo el municipio. El encendido será simultáneo en el casco urbano, los barrios y las pedanías.

La estrella será este año el hilo conductor de la decoración. Aparecerá en distintos diseños y composiciones luminosas por todo el municipio, con la ilusión y la esperanza como mensaje, y las calles Trapería y Platería lucirán estrellas. El Consistorio instalará aproximadamente 1.412 elementos decorativos y 5.520 metros de guirnalda, y combinará nuevas propuestas con otras ya conocidas.

Entre las novedades figura una gran corona luminosa en la rotonda de Juan de Borbón con Ronda de Levante, que hace alusión a los Reyes Magos. También habrá un tercer cono transitable de 20 metros de altura en el Jardín de Centrofama, que se sumará a los del Plano de San Francisco y del acceso al barrio de El Carmen por la zona de El Rollo.

Las campanas monumentales completarán la ambientación en la plaza del Teatro Romea, el Puente de Hierro, la plaza de la Cruz, el entorno de la iglesia de El Carmen, el Jardín de Santa Isabel y la plaza Preciosa, entre otros espacios.

La iluminación llegará además a calles que no contaron con ella en ediciones anteriores, como José Tapias Sanz y Rector José Loustau. También se reforzará en el tramo que une Puerta Nueva con Ronda de Levante, donde los árboles incorporarán motivos lumínicos. La fuente de la plaza de los Apóstoles y la plaza de las Flores tendrán elementos decorativos diseñados a medida.

En la plaza de la Catedral se colocarán varios árboles ornamentales de seis metros de altura. Estarán pensados para integrarse en el entorno patrimonial y para lucir tanto de día como de noche.

Toda la iluminación será LED de bajo consumo, lo que permitirá reducir el gasto energético.