Murcia afronta un anticipo de primavera con temperaturas “de manga corta” a partir del fin de semana

La Región de Murcia experimentará en los próximos días un episodio térmico anómalo que dejará un ambiente impropio de finales de febrero. Los modelos meteorológicos coinciden en señalar que entre el sábado 21 y el miércoles 25 se impondrá una dorsal cálida en altura que favorecerá estabilidad atmosférica, cielos poco nubosos y un ascenso notable de las temperaturas diurnas.

Durante ese intervalo, las máximas se situarán claramente por encima de la media climática para estas fechas y podrían alcanzar valores propios de primavera avanzada, con registros que rondarán o incluso superarán los 25 grados en puntos del interior regional. Esta situación contrastará con las primeras horas del día, cuando el enfriamiento nocturno seguirá siendo acusado y mantendrá mínimas frescas, generando una marcada amplitud térmica diaria.

El episodio responde a la entrada de aire templado de origen subtropical y a la ausencia de frentes activos, un patrón que favorece la insolación y el calentamiento progresivo de la superficie. La estabilidad atmosférica también reducirá la probabilidad de precipitaciones, consolidando varios días consecutivos de tiempo seco.

Estimación de temperaturas por días (21–25 de febrero)