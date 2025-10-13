Murcia activa el contenedor marrón para biorresiduos la semana del 20 de octubre

El Ayuntamiento de Murcia iniciará a partir de la semana del 20 de octubre la implantación en calle del quinto contenedor (marrón) para la fracción orgánica, tras una fase previa de información vecinal en los barrios de La Flota, Vistalegre e Infante Juan Manuel. Equipos de agentes medioambientales están ya en colegios, mercados y centros comunitarios resolviendo dudas y entregando material informativo y bolsas compostables para facilitar el cambio de hábito.

Según explicó la vicealcaldesa y concejala de Fomento, Rebeca Pérez, la instalación será progresiva y comenzará con alrededor de un centenar de contenedores en los tres barrios piloto, para extenderse después al resto del municipio. El objetivo es valorizarlos como compost natural para uso agrícola y reducir la cantidad de residuos que terminan en el vertedero.

Para un uso correcto, el Consistorio recuerda que al contenedor marrón van restos de comida (cruda o cocinada), frutas y verduras, cáscaras (huevo o marisco) y también serrín o tapones de corcho. No deben depositarse excrementos de mascotas, pelos, papel higiénico, compresas ni barro u otros impropios. Se recomienda emplear bolsas compostables y, en casa, cubos aireados con vaciado frecuente.

“Cada persona genera unos 25 kilos de orgánica al año; separarla bien es dejar de tirar recursos”, subrayó Pérez, que apeló a la colaboración vecinal: “Es un esfuerzo pequeño en casa con un impacto grande en el medio ambiente”.

¿Para qué sirve el contenedor marrón?

Con capacidad de 2.200 litros, el nuevo contenedor completa el sistema de recogida selectiva y facilita el cumplimiento de la legislación estatal y europea en materia de residuos. Su implantación permitirá reducir lo que acaba en vertedero, disminuir emisiones contaminantes y producir compost para suelos agrícolas. Además, favorece la generación de energía renovable a partir de biogás, mejora la limpieza urbana y promueve empleo sostenible vinculado a la economía circular.

Qué SÍ va al marrón

Restos de fruta y verdura

Comida cocinada

Cáscaras de huevo, marisco y frutos secos

Posos de café e infusiones

Tapones de corcho, cerillas y serrín

Qué NO va al marrón

Pañales, compresas, toallitas, colillas

Polvo de barrer, tierra y barro (al contenedor de tapa gris)

Excrementos de animales, arena de gato, pelo

Papel de cocina y servilletas sucias u otros residuos no reciclables

Los biorresiduos recogidos se tratarán en el Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, gestionado por PreZero, donde se transformarán en compost de alta calidad, cerrando el ciclo de los alimentos y contribuyendo a la mejora del entorno natural.

La iniciativa cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation, con una inversión superior al millón de euros, reforzando el compromiso de Murcia con la economía circular y con la construcción de una ciudad más limpia, consciente y respetuosa con el medioambiente.