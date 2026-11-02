Descartan la violencia de género en la muerte de una mujer de 45 años por arma blanca en el barrio murciano de La Fama

La investigación impulsada por la Policía Nacional descarta vincular la muerte de una mujer de 45 años por una herida de arma blanca, ocurrida este lunes en el barrio murciano de La Fama, con un presunto caso de violencia de género, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región.

Los investigadores del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial han descartado la hipótesis de violencia machista tras las primeras indagaciones realizadas sobre el arrestado.

El suceso se produjo sobre las 9:34 horas, cuando una vecina alertó al 1-1-2 tras escuchar gritos procedentes de una discusión entre un hombre y una mujer en la calle Santa Rita. Patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el inmueble, situado en el bloque 4 de la citada calle.

A su llegada, los efectivos de la Unidad Móvil de Emergencias (UME) del Servicio Murciano de Salud solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer, según confirmaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y de la Policía Nacional.

El sospechoso, que había huido del lugar, fue localizado y detenido. Permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Una mujer sin hogar en la zona

Vecinos del entorno señalan que tanto la fallecida como el hombre detenido eran consumidores habituales de estupefacientes. La víctima, natural del barrio molinense de Fátima, llevaba unos meses viviendo en la calle en esa zona de La Fama y se ganaba algo de dinero aparcando coches, según relatan los residentes.