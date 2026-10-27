Motorlife Fest reúne a 7.000 personas en La FICA y cierra su estreno con más de 250 coches vendidos

La primera edición de Motorlife Fest ha cerrado este fin de semana en el Recinto Ferial La FICA con unas 7.000 personas de asistencia y más de 250 vehículos vendidos en tres días. La cita, organizada por Marcos Automoción, se celebró del 23 al 25 de octubre.

La empresa buscaba un formato que fuera más allá de la feria del automóvil tradicional. Junto a la exposición y venta de coches nuevos, de km 0 y de ocasión, el recinto acogió conciertos, oferta gastronómica y actividades familiares. Sobre el escenario actuaron Número 1, Xeco Rojo, Palo Santo y Cafelito Flamenco. También hubo food trucks, ludoteca, hinchables, educación vial y talleres infantiles.

Según los organizadores, el público fue muy variado, desde interesados en conocer las novedades del sector hasta familias que eligieron la feria como plan de fin de semana. Destacó la presencia de familias jóvenes y de niños.

Nacho Juan, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de Marcos Automoción, calificó de “muy positivas” las cifras del estreno. “La respuesta del público y los resultados comerciales nos animan a seguir trabajando en un proyecto que nació con la intención de ofrecer algo diferente, acercar la automoción a más personas y convertir la visita a una feria en una experiencia para disfrutar en compañía”, afirmó.

La compañía confía en dar continuidad al evento. Juan sostiene que Motorlife Fest “tiene potencial para crecer y consolidarse como una cita de referencia en la Región de Murcia”, y que esta primera edición es “un punto de partida” para mejorar la propuesta en futuras convocatorias. La empresa no ha avanzado fechas ni novedades para próximas ediciones.