Motorkai presenta oficialmente sus concesionarios en Murcia y Alicante

Motorkai ha celebrado este jueves las presentaciones oficiales de sus instalaciones en Murcia y Alicante. El concesionario, especializado en vehículos sostenibles, reúne las marcas XPENG, Dongfeng, VOYAH y MHERO, posicionándose como un referente en tecnología y electrificación en el sector de la automoción.

Con estas nuevas incorporaciones, Grupo Huertas da un paso más en su apuesta por la movilidad electrificada, la innovación y la sostenibilidad.

Motorkai se encuentra ubicado en el centro de Murcia, en Ronda de Levante, 19. En Alicante, acaba de abrir un moderno espacio en Avenida de Orihuela, 91. Estos concesionarios suponen un referente en la oferta de vehículos inteligentes y movilidad sostenible, reuniendo a algunas de las firmas más innovadoras del mercado asiático.

Los actos de presentación contaron con la presencia de directivos nacionales de las marcas, entre ellos Ignacio Román, General Manager de Caetano Automotive Distribución; Ignacio Jiménez, director de Desarrollo de Red y Posventa de Caetano Automotive Distribución; Aitor Muniozguren, director comercial de Dongfeng España; Andrés Pastor, director comercial de XPENG España; Santiago Pérez-Silva, Director Ejecutivo de Grupo Huertas, y Ginés Huertas, director general de Grupo Huertas.

En el evento se presentaron los modelos más destacados de las marcas como el Dongfeng BOX, y los nuevos XPENG G6 y G9, recién llegados al mercado español.

Durante su intervención, Ignacio Román afirmó que “Contar con el Grupo Huertas como socio y representante de nuestras marcas en la provincia de Alicante y en la Comunidad Autónoma de Murcia es un privilegio y garantía de éxito para este lanzamiento comercial. Poder trabajar con socios estratégicos del más alto nivel redunda en el servicio que prestamos a nuestros clientes es estos territorios”.

Por su parte, Santiago Pérez-Silva destacó que “La apertura de nuestros concesionarios en Murcia y Alicante refuerza la apuesta de Motorkai y del Grupo Huertas por la movilidad eléctrica, la innovación y la sostenibilidad. XPENG y Dongfeng son fabricantes que aportan tecnología, diseño y una visión clara hacia una movilidad cien por cien sostenible. Queremos ofrecer una experiencia completa al cliente, con instalaciones modernas, servicio integral y acercar a los ciudadanos las marcas que están definiendo el futuro del automóvil.”

Tecnología, innovación y sostenibilidad

Los nuevos concesionarios cuentan con amplias zonas de exposición, servicio posventa y puntos de carga rápida, ofreciendo una experiencia integral a los clientes. Todos los vehículos expuestos son de cero emisiones e incorporan tecnologías de última generación en materia de eficiencia energética, conducción autónoma y conectividad.

Adicionalmente cuentan con un servicio posventa con técnicos especialmente formados para cubrir todas las necesidades del cliente y aportarles la máxima garantía en el mantenimiento de sus vehículos.

La incorporación de XPENG, marca que simboliza la nueva generación de vehículos eléctricos inteligentes, refuerza la visión de Motorkai como punta de lanza en la movilidad del futuro. Junto a Dongfeng, Voyah y MHero, los concesionarios ofrecen una gama que combina lujo, potencia y sostenibilidad, dando respuesta a las nuevas demandas del mercado.