La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant Ripoll, ha dado un toque de atención a la Comunidad Autónoma para que "no se insulte" al Gobierno central ni a la ciudadanía a la hora de abordar la situación medioambiental del Mar Menor, a la vez que ha exigido al Ejecutivo regional que "asuma sus responsabilidades" en la laguna salada para, de esta manera, "poder trabajar de forma coordinada" por el futuro de este ecosistema marino.

"Básicamente, lo que está haciendo ahora el Ministerio es lo que tendría que estar haciendo la Comunidad. Por tanto, ya que estamos implicados, colaborando y asumiendo competencias que no son nuestras, que no se nos insulte y que no se insulte a la inteligencia de la ciudadanía. Yo le tengo que decir al presidente (López Miras) que, desde luego, así n se puede trabajar" ha dicho Morant.

Morant, quien ha visitado el Instituto Español de Oceanografía (IEO) de San Pedro del Pinatar para conocer los proyectos que realiza este organismo para la recuperación de la laguna salada, ha lamentado "la falta de lealtad" del Gobierno murciano cuando "lanza llamadas de auxilio" para la regeneración del Mar Menor pero "no asume las competencias y responsabilidades" que, ha apuntado la ministra, le competen a la Comunidad por "la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía".

En este sentido, Morant ha culpado a López Miras de la "dificultad" para trabajar en esta situación, ya que "para colaborar, cada uno debe asumir la responsabilidad que tiene". Por eso, ha pedido al jefe del Ejecutivo regional que "haga cumplir las leyes".

Morant ha defendido que a la Administración autonómica "le toca regular que está ocurriendo con la agricultura entorno al Mar Menor, así como "la inspección y sanción" de los cultivos. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica es "el que hace lo que tendría que hacer la Comunidad Autónoma".

La titular de Ciencia e Innovación ha pedido al presidente de la Región que escuche a la comunidad científica, que ha centrado el problema de la laguna en el "factor humano y en las aportaciones de nutrientes y metales pesados" que llegan a este ecosistema.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OSTRAS PARA REGENERAR EL MAR MENOR

Morant ha conocido el nuevo sistema de monitorización en continuo y tiempo 'cuasi-real' de la laguna costera del Mar Menor desarrollado por el IEO junto con otros organismos oficiales de investigación y universidades murcianas. Este proyecto pretende que se caracterice el entorno físico, químico y biológico de las masas de agua que ocupan la laguna.

Además, esta iniciativa, denominada BELICH, responde a la necesidad de completar vacíos de conocimiento científico básico y fundamental para entender el funcionamiento del ecosistema lagunar y las causas de su disfuncionalidad, aspecto clave para identificar e implementar las acciones necesarias para su recuperación.

Para ello, utilizará un sistema de inteligencia artificial que le permita conocer y prever las situaciones que puedan acontecer dentro del ecosistema marino. El proyecto constará de la instalación de tres boyas dentro de la laguna (norte, centro y sur); una estación de medición submarina en el canal del Estacio y dos estaciones meteorológicas, un espectroradiómetro y un mareógrafo.

En este contexto, estos últimos dos años se ha colaborado con el consorcio del proyecto europeo SMARTLAGOON para la elaboración de una BOYA PILOTO que es la que ha visitado la Ministra y que va a permitir, en una etapa previa, la realización de las pruebas necesarias para la instalación y puesta en marcha del sistema completo descrito anteriormente.

Se trata, por tanto, de una iniciativa "ejemplar y exitosa" de colaboración científica y técnica con carácter multidisciplinar y pluri-institucional, que "marcará sin duda" el camino que debe seguir la ciencia para contribuir de forma efectiva a la recuperación del Mar Menor.

El proyecto comprende, además, herramientas de seguimiento remoto del ecosistema mediante teledetección y un programa de muestreo in situ de columna de agua, sedimentos y comunidades biológicas que permitirá la calibración de los datos obtenidos mediante sensores, así como obtener información básica sobre parámetros e indicadores a los que no se puede acceder únicamente mediante el empleo de sensores.

Otra herramienta fundamental es el desarrollo de modelos digitales del ecosistema mediante modelización, que permitan predecir eventos extremos disruptores del ecosistema (blooms fitoplanctoncitos, episodios de anoxia, entre otros), así como evaluar los efectos en el ecosistema de las actuaciones de restauración.

Esta parte será complementada por la realización de una serie de estudios de investigación científica que aporten información fiable y robusta sobre compartimentos esenciales de los que depende el funcionamiento del ecosistema y la comprensión de los procesos biogeoquímicos que se pretenden monitorizar y modelizar.

Todos los datos generados por todos estos componentes del proyecto alimentarán una plataforma digital en la que los resultados del seguimiento y de los modelos serán puestos a disposición del público y principales usuarios.

Por otro lado, Morant ha conocido el proyecto 'RemediOS' una prueba de concepto para la reproducción de la ostra plana del Mar Menor y así obtener semillas con las que iniciar actuaciones de biorremediación en la laguna.

Los bivalvos, como la ostra, son grandes filtradores y se utilizan para extraer nutrientes de ecosistemas eutrofizados. Constituyen un ejemplo de Solución basada en la Naturaleza.

El proyecto está financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP.

Colaboran con 'RemediOS' la Fundación ANSE y la Fundación Estrella Levante. El proyecto forma parte de la Iniciativa por la recuperación del banco de ostra del Mar Menor que surgió en 2016 tras la primera sopa verde que padeció la laguna.

La iniciativa ha sido impulsada por 9 científicos expertos en bivalvos pertenecientes a diferentes instituciones científicas del país, que incluyen al IEO como coordinador con la participación de los centros de Murcia, Vigo y Baleares, al ICM de Barcelona, a la Universidad del País Vasco, a la Universidad de Dalhousie en Canadá, a la Universidad de Santiago de Compostela y al Centro de Investigaciones Marinas de la Xunta de Galicia.

La Iniciativa forma parte de la Alianza Europea para la recuperación de la ostra plana, NORA y cuenta con el apoyo y asesoría de la organización The Nature Conservancy.

Finalmente, el ministerio de Ciencia e Innovación ha aportado cinco millones de euros para la realización de ambos proyectos que, en opinión de la ministra, "sirvan para recuperar el Mar Menor de un estado que, todavía, no es irreversible".

Viene aleccionada

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha reprochado que la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant Ripoll, no ha tenido la "deferencia" de informar al Ejecutivo autonómico sobre su visita a la Región.

En cualquier caso, ha criticado que la ministra se ha traído "un reproche a cuenta del Mar Menor" apuntado "en un papel". "La primera vez que esta ministra habla de la laguna salada lo hace a través de un titular de prensa", ha aseverado.

En este sentido, López Miras ha criticado que la titular de Ciencia e Innovación se haya "negado" a reunirse con el Gobierno de la Región. Además, ha lamentado que la ministra "ni siquiera matiza ni explica cuáles son esas responsabilidades que entiende que debe tener el Ejecutivo murciano". "Me parece que, si queremos solucionar definitivamente el problema del Mar Menor, tenemos que tener otro tipo de política con más altura de miras y no la política de confrontación, de crispación y de bajo nivel que ayer demostró la ministra", ha concluido.