El Ministerio inicia esta semana la tramitación ambiental de tres filtros verdes para el Mar Menor

El Ministerio de Transición Ecológica inicia esta semana la tramitación ambiental de los primeros filtros verdes que componen el denominado cinturón verde del Mar Menor. Según ha informado a Onda Cero la Presidenta de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y Coordinadora del Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor, Paca Baraza, se trata de un primer paquete compuesto por los filtros verdes de Bocarrambla-Albujón, Miranda y un humedal en la zona norte de San Pedro del Pinatar. "Ya hemos convocado a los propietarios afectados por los primeros proyectos y se irá a un proceso de expropiación".

Estima Baraza que las primeras expropiaciones de terreno podrían comenzar en abril o mayo del año que viene y las obras comenzarían durante el segundo semestre del año 2023. "Las máquinas podrían estar sobre el terreno a partir de septiembre del año que viene una vez finalizada la tramitación ambiental, la expropiación y licitados los proyectos". Si todo va bien, los filtros verdes estarían en funcionamiento en 2024.

Técnicos del Ministerio ya trabajan en la tasación de los terrenos. "Se tasarán para pagar un precio justo por ellos". Baraza calcula que en todo el cinturón verde del Mar Menor se verán afectadas entre 250 ó 260 parcelas de unos 100 ´´o propietarios que representan solamente un uno por cierto de las explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena. "Hablamos de un porcentaje relativamente pequeño" dice. El Ministerio estima que deberá expropiar unas 900 hectáreas de terreno junto al Mar Menor.

"Lo que también estamos haciendo son sesiones informativas explicando el proyecto y muchos de ellos quieren saber el precio en el que se va a valorar su finca, otros se muestran más reticentes porque tienen las parcelas en explotación de agricultura intensiva y consideran que les es más rentable así, otros tienen expectativas con la fotovoltaica....hay de todo y cuando entremos en el proceso de expropiación ya iremos viendo cómo abordar estas cuestiones" dice Baraza y recuerda que si hay alguien dispuesto a vender y se llega a un acuerdo, no sería expropiado. Baraza recuerda que las obras han sido declaradas de interés general y eso permite una intervención más rápida y con carácter de urgencia.

Baraza es optimista y no cree que un hipotético cambio de gobierno en España paralice la sobras del cinturón verde alrededor del Mar Menor dado que hay elecciones generales a final de año. "No entiendo que haya un gobierno que quiera cargarse esto. No tendría justificación. Espero que cualquier gobierno mantenga la hoja de ruta y no la paralice porque lo que se intenta es mejorar la grave situación del Mar Menor".

El cinturón verde del MITECO para el Mar Menor pretende retirar 784 toneladas de nitratos al año del acuífero.

El coste estimado del cinturón verde que ha diseñado el Ministerio de Transición Ecológica para el Mar Menor es de 72,7 millones de euros entre filtros verdes, humedales y áreas de renaturalización

Sobre la decisión del Ministerio de vincular el trasvase al cumplimiento de las medidas de protección del acuífero y del Mar Menor, Baraza lo entiende "porque una parte importantísima del agua del trasvase va al Campo de Cartagena y la intensificación de la agricultura, motivada en parte por las aportaciones del trasvase, es una de las presiones fundamentales que están afectando al Mar Menor".

La Mancomunidad de Canales del Taibilla ya suministra más agua desalada que agua del trasvase para abastecimiento. Este último mes se han necesitado 18 hm3 de los que casi 8 hm3 han venido de desalación, 4hm3 del río Taibilla y del trasvase del Tajo han sido 6,5 hm3. El agua desalada ya supera al agua del trasvase para abastecimiento.