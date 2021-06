El Ministerio de Ábalos "malgasta" dinero público en un proyecto para el yacimiento de San Esteban que puede tumbar el Plan Especial

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva gastados 1.214.000 euros en un proyecto para la puesta en valor del yacimiento arqueológico del arrabal andalusí de la Arrixaca y del jardín de San Esteban que podría tumbar el obligatorio Plan Especial que el Ayuntamiento de Murcia aún no ha aprobado. Solo se existe la aprobación inicial del plan especial.

En una respuesta a HUERMUR, la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes reconoce que el Ayuntamiento de Murcia no ha finalizado el trámite de aprobación del Plan Especial que debe reflejar la nueva condición de Bien de Interés Cultural en calidad de yacimiento arqueológico y, por tanto, no ha eliminado del planeamiento su actual condición como "parque de distrito".

En este sentido, el Ministerio de Transportes informa de que "en los pliegos en ningún momento se olvida que el ámbito de actuación es un yacimiento arqueológico, ya que se hace referencia en numerosas ocasiones a esta condición que, aunque no ha sido reflejada en el planeamiento urbanístico, es importante sea tenia en cuenta en todo momento" y resalta como solvencia técnica del concurso adjudicado por el Ministerio de Transportes "la inclusión de 1 arqueólogo/a o titulación equivalente, lo que manifiesta que en todo momento se ha velado por la protección de la zona arqueológica en la preparación del concurso".

En su respuesta a HUERMUR, el Ministerio de Transportes resalta que "la ejecución de la obra siempre estará sujeta a la aprobación preceptiva del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia, así como al resto de aprobación pertinentes".

En opinión de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes "la necesidad de adaptación del planeamiento a la condición de BIC en categoría de yacimiento arqueológico no impide que se impulse un concurso de ideas para la puesta en valor del yacimiento" y subraya que "el proyecto resultante contratado pro este Ministerio tendrá que cumplir con el planeamiento vigente, incluido el Plan Especial que debe aprobarse definitivamente por parte del Ayuntamiento de Murcia.

Por otra parte, el Ministerio de Transportes deniega a HUERMUR el acceso a los expedientes relativos al Concurso de Proyectos con intervención del jurado para la puesta en valor del yacimiento arqueológico del arrabal andalusí de la Arrixaca y del jardín de San Esteban al no considerarlos parte interesada. "No consta ni se acredita de modo alguno la condición de interesado de HUERMUR en este procedimiento. El mero interés en un procedimiento no implica la condición jurídica con las consecuencias que ello apareja". El Ministerio de Ábalos afirma desconocer el motivo por el que HUERMUR se arroga la condición de interesado".

SIN PLAN ESPECIAL

En febrero de 2011, el gobierno regional declaró Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica los restos correspondientes al yacimiento de San Esteban. A los dos años, en 2013, el Ayuntamiento de Murcia estaba obligado a aprobar el Plan Especial en cumplimiento de la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia, para regular los usos y las actuaciones que se pueden llevar a cabo en este importante emplazamiento.

Han pasado 10 años y el yacimiento de San Esteban solo dispone de un Plan Director aprobado en febrero en 2018 y de la aprobación inicial del Plan Especial (aprobado también en 2018) después de que Fiscalía abriese diligencias por el estado de abandono y degradación en el que se encontraban los restos.

A finales del pasado año 2020, el Ayuntamiento de Murcia alegó que no habían aprobado de manera definitiva el Plan Especial cumpliendo instrucciones del Ministerio de Fomento. “Tras el acuerdo con el Ministerio de Fomento para que fuese este quien licitase el proyecto de ejecución, se siguieron las recomendaciones del ministerio de no aprobar definitivamente el plan especial hasta tanto el proyecto quedara plenamente definido, evitando que de este modo la posibilidad de tener que modificar el plan en algún aspecto, dando una mayor libertad creativa al equipo ganador del concurso".

Sin embargo, el Secretario General de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento, Luis Vega Catalán, negó la mayor en octubre de 2019 en respuesta a una pregunta de HUERMUR al respecto: "No existe ningún documento en el que se sugiera o se solicite desde esta unidad, la conveniencia de no aprobar el Plan Especial del Yacimiento arqueológico de San Esteban hasta la resolución del Concurso de Proyectos con intervención de jurados para la puesta en valor del yacimiento del arrabal andalusí de la Arrixaca y del Jardín de San Esteban, convocado por el Ministerio de Fomento y actualmente en proceso de adjudicación".

INCUMPLEN LA LEGALIDAD VIGENTE

Desde HUERMUR advierten de que el Ministerio de Transportes ya no puede alegar desconocimiento. Saben perfectamente que están gastando dinero público en un proyecto diseñado sobre la base de que San Esteban es un parque metropolitano cuando en realidad es un yacimiento arqueológico declarado BIC. "Deberían esperar a que estuviese aprobado el obligatorio plan especial y no seguir malgastando dinero publico en fantasiosos proyectos que no tiene un futuro jurídico asegurado".

Sergio Pacheco advierte de que "llevan diez años moviendo papeles y sin soluciones reales para proteger el yacimiento. Diera la impresión de que esperan su degradación para justificar su inacción. Lo que tienen que hacer es aprobar ya el Plan Especial y musealizar".

Sobre la denegación de acceso a los expedientes solicitada por HUERMUR, Sergio Pacheco, lamenta la opacidad del ministerio "se creen que la Administración es su cortijo. No les importa parecer una república bananera" y subraya que tanto la Ley 4/2007, de 16 de marzo de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia como la Ley 27/2006, de 18 de julio garantizan la acción pública y garantizan que colectivos como HUERMUR puedan acceder a todos los expedientes.