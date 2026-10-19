Miguel Ángel García Gallego defiende Cabo de Palos como destino de buceo de primer nivel

El buceador Miguel Ángel García Gallego, responsable de Planeta Azul, el centro que cumple 30 años en Cabo de Palos, ha defendido en Más de uno Murcia que el litoral de la Región es “una bendición oceanográfica” y que Cabo de Palos es, “de largo, el mejor lugar de buceo de Europa”. García Gallego, que ha buceado en el Ártico, en la Antártida y en el Pacífico junto a miembros del equipo Cousteau, asegura haberlo comprobado “comparándolo directamente” con el resto del mundo.

Según explica, la riqueza de estos fondos tiene un origen físico. Las corrientes que entran por el Estrecho se mezclan con las del mar de Alborán y provocan un upwelling (afloramiento de nutrientes) que choca con un muro vertical submarino. Frente a los 240 kilómetros de costa murciana, la pared cae hasta los 2.700 metros y la llanura abisal se sitúa a unos 3.000. Ello explica, a su juicio, el “desfile permanente” de cetáceos, entre ellos cachalotes y rorcuales comunes (hasta once en un solo día), que usan Cabo de Palos como referencia en su ruta hacia el interior del Mediterráneo.

El buceador recuerda además que el mar de Alborán es, junto al estrecho de Mesina, el único lugar del Mediterráneo con kelp forests (bosques de algas gigantes), un hallazgo que atribuye a Albert Falco, del equipo de Jacques Cousteau.

Tres cabos y bajos oceánicos

La Región cuenta con dos grandes reservas marinas, en los tres grandes cabos (Cope, Tiñoso y Palos), y una tercera está en camino. Cabo de Palos suma además los bajos oceánicos, arrecifes sumergidos a distintas profundidades donde, según García Gallego, “se desarrolla la mayor explosión de vida marina del Mediterráneo”.

También concentra, afirma, la mayor cantidad de pecios por causas históricas del Mediterráneo, con barcos hundidos con tantos muertos como el Titanic. Cita el Sirio, al que National Geographic definió como “el Titanic del Mediterráneo”, con 550 víctimas, y medio centenar de submarinos alemanes (U-Boote) de las dos guerras mundiales frente a la costa.

Avelo, la novedad de Planeta Azul

Planeta Azul celebra este año su 30º aniversario con el objetivo, según su responsable, de hacer el buceo “extremadamente seguro”. García Gallego ha presentado el sistema Avelo, que elimina el lastre (entre 7 y 8 kilos de plomos) y el chaleco compensador, lo que ofrece “una libertad de movimiento extraordinaria”. Inventado en California con sede en Hawái, Planeta Azul es, según el buceador, el primer centro de Europa que certifica este sistema. Del 6 al 9 de noviembre el público podrá probar los equipos.