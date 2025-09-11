Micampus residencias inaugura su nueva residencia universitaria en Murcia

Micampus residencias, una de las principales compañías de residencias de estudiantes en España y Portugal, ha celebrado hoy el acto de inauguración de su nueva residencia universitaria micampus Murcia, ubicada en La Ñora y adscrita a la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

El evento contó con la participación de autoridades institucionales de Murcia; del Director General de Universidades, Antonio Caballero Pérez; representantes de la UCAM; del equipo de micampus residencias; y del estudio Clavel Arquitectos, responsable del proyecto arquitectónico.

La ceremonia fue conducida por Lourdes Lorca, directora de micampus Murcia, quien destacó: “Hoy alcanzamos un nuevo hito con la inauguración de micampus Murcia, nuestra primera residencia en esta ciudad y además adscrita a la UCAM – Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y lo hacemos con un objetivo muy claro: ofrecer mucho más que un alojamiento”.

Posteriormente, intervino María Dolores García Mascarell, presidenta de la Universidad Católica San Antonio, de la Fundación Universitaria San Antonio y de la Fundación Alma Mater, quien subrayó: “En este curso vamos a superar los datos del año pasado con unos 3.000 alumnos internacionales procedentes de 139 países, además de estudiantes de otras comunidades autónomas que vienen a estudiar con nosotros. Esta residencia supone un entorno en el que los alumnos van a estar estupendamente, rodeados de belleza y disfrutando de unas instalaciones que aportan un valor añadido a la Región de Murcia”.

José Ballesta, alcalde de Murcia, cerró las intervenciones institucionales destacando que: “Hoy damos un paso más en la construcción de la Murcia que queremos, una ciudad vibrante, joven, abierta, dinámica, llena de energía, entusiasmo, abierta a todo el mundo. Con la apertura de micampus Murcia, nuestra ciudad confirma su papel como capital universitaria de todo el levante español, donde el conocimiento y la formación de los jóvenes son el motor de futuro, porque la educación superior se ha convertido en una cuestión clave para el interés público”.

El acto incluyó la bendición de la residencia, realizada por Luis Emilio Pascual, capellán de la Universidad Católica San Antonio.

Asimismo, Luis Clavel Sainz, socio fundador de Clavel Arquitectos y Asociados, tomó la palabra para explicar cómo se gestó el proyecto, destacando la visión innovadora y creativa que ha permitido diseñar un espacio único, funcional e inspirador, concebido para potenciar la experiencia universitaria de los estudiantes.

Uno de los momentos más simbólicos del evento fue el corte de la cinta roja por parte de las autoridades, en el que participaron Sebastián Oviedo, CEO de micampus residencias; María Dolores García Mascarell, y José Ballesta, dando así por inaugurada oficialmente la residencia.

Inaguracíón de las instalaciones. | UCAM

La jornada concluyó con un recorrido guiado por las instalaciones de la residencia, en el que los asistentes pudieron conocer de primera mano algunos de sus principales espacios: las salas de estudio, el comedor, el gimnasio, la piscina, la capilla y las habitaciones. El evento finalizó con la entrega de un obsequio por parte del equipo de micampus a los invitados.

Con esta apertura, micampus Murcia se posiciona como un aliado fundamental para los estudiantes, ofreciendo un entorno de calidad que potencia la vida académica, personal y profesional de sus residentes.

micampus Murcia:

micampus Murcia ha sido diseñada para fomentar tanto el estudio como el ocio, con habitaciones dobles, individuales e individuales en apartamento, totalmente equipadas y con servicios incluidos: suministros, WiFi de alta velocidad, limpieza quincenal y pensión completa de lunes a viernes.

La residencia dispone de salas de estudio, zonas de juegos, gimnasio, terrazas, piscina, cocina común, cinema, capilla, rooftop y salas de estar, fomentando la vida comunitaria y el equilibrio entre la formación académica y la socialización.

Además, micampus ofrece programas complementarios como micampus Health & Psychologist, que vela por la salud y el bienestar de los residentes; micampus Sport, con instalaciones deportivas; micampus Learning, para la mejora de idiomas; y micampus Benefits, con descuentos y ventajas exclusivas.