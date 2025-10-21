Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico: Dimovil y Auto Classe ponen el modelo a disposición del público

La Región de Murcia fue el escaparate del futuro eléctrico de Mercedes-Benz. En una velada cuidada al detalle en Finca La Pinada, más de cuatrocientas personas -clientes, profesionales del motor y prensa especializada- conocieron en primicia el nuevo CLA 100% eléctrico, en un evento organizado por los concesionarios oficiales Dimovil y Auto Classe.

El modelo debutó con tres unidades expuestas para apreciar de cerca su silueta atlética, la parrilla frontal carenada en negro brillante y la firma lumínica continua que conecta ambos faros, rasgos que refuerzan su carácter tecnológico. Por dentro, el salto cualitativo es evidente: materiales con contenido reciclado, iluminación ambiental envolvente y la última evolución del sistema MBUX, con inteligencia artificial y una interacción más intuitiva y personalizable.

Sobre la nueva plataforma modular eléctrica MMA, el CLA anuncia hasta 790 km de autonomía en ciclo combinado WLTP y hasta 919 km en uso urbano. Además, su arquitectura de 800 voltios permite recuperar alrededor de 325 km de alcance en 10 minutos de carga, cifras que lo sitúan entre los compactos eléctricos más eficientes del mercado. En marcha, promete aceleración suave, tracción precisa y ese equilibrio entre deportividad y confort tan propio de la marca.

Tras el estreno, Dimovil y Auto Classe han programado una 'semana de pruebas' del 27 al 31 de octubre, con reservas a través de sus webs oficiales, para que los interesados comprueben en primera persona la potencia, el silencio y la eficiencia de este nuevo eléctrico.