Mendoza (UCAM): "La ingesta de grandes dosis de vitamina C fulmina el coronavirus"

El presidente de la Universidad Católica, durante la apertura del curso académico 2020-2021, ha alertado sobre las consecuencias de la vacuna contra el coronavirus en la que trabajan diferentes laboratorios. "¿Quién asegura que la vacuna reunirá las condiciones? Es como quien quiere hacer un cocido en diez minutos".

Mendoza asegura que "es mejor el tratamiento para destruir el ARN del virus" que investiga la UCAM junto al gobierno de China y en el que, según dice, colabora la consejería de Universidades cuyo titular, Miguel Motas, ha asistido al acto en el Monasterio de los Jerónimos. "Los resultados en ratones están siendo espantosos en el buen sentido de la palabra" ha dicho.

Mendoza ha informado que la UCAM tiene en marcha 24 proyectos de investigación contra el coronavirus. El presidente de la universidad también ha asegurado que la "ingesta de grandes dosis de vitamina C fulmina el coronavirus" y pregunta ¿por qué no dejan que se use?

El pasado mes de junio, el presidente de la Universidad Católica se sumó a la teoría de la conspiración sobre Bill Gates y la vacuna contra el Covid-19, al asegurar, durante el acto de celebración de San Antonio de Padua, que Bill Gates y el magnate George Soros "nos quiere implantar unos chipis para controlarnos con la vacuna del coronavirus".

Durante el acto, Mendoza ha asegurado que desde el pasado mes de junio, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, ha superado 4 cánceres: próstata, hígado, pulmón y riñón.