El Mediterráneo llega a los 30 ºC. Andrea Danta, experta de Meteored, analiza las posibles DANAs y fuertes lluvias en otoño en la Región de Murcia

El verano de 2025 ha dejado una de las olas de calor más largas en España desde que existen registros, con 16 días consecutivos de temperaturas extremas que han agravado los incendios en varias comunidades. En este contexto, el Mediterráneo vuelve a ser protagonista: en zonas como el Golfo de Valencia y el Mar Balear se han alcanzado valores cercanos a los 30 ºC, más de 3 ºC por encima de lo normal.

Según explica Andrea Danta, experta en meteorología de Meteored, esta anomalía marina puede tener un impacto directo en la Región de Murcia, donde el inicio del otoño activa la preocupación por las DANA y las lluvias torrenciales. “Un Mediterráneo tan cálido puede potenciar la intensidad de las precipitaciones, pero por sí solo no genera un episodio catastrófico. Para que ocurra una DANA deben coincidir varios factores atmosféricos”, señala.

¿Qué significa la tropicalización del Mediterráneo?

Danta apunta que el incremento sostenido de la temperatura del mar refuerza la hipótesis de la tropicalización del Mediterráneo, un proceso que se traduce en un mar más cálido, con efectos meteorológicos y ambientales. “Hablamos de un cambio de tendencia que ya afecta a la costa levantina, a las Islas Baleares y, por supuesto, a la Región de Murcia”, explica.

Este fenómeno puede intensificar tormentas y episodios de lluvias torrenciales en la cuenca mediterránea, aunque no es el único condicionante. La experta advierte de que el cambio climático está elevando el riesgo de fenómenos extremos, pero insiste en que no se puede confirmar aún si este otoño en Murcia se repetirá un episodio grave como el vivido en Valencia en 2024.

Incertidumbre sobre el otoño en Murcia

Las previsiones a largo plazo todavía no permiten anticipar con certeza si el próximo otoño será más lluvioso o cálido en la Región de Murcia. “Los episodios extremos, ya sean lluvias torrenciales o calor intenso, solo se pueden prever con fiabilidad días antes e incluso horas”, subraya Danta.

Lo que sí está claro, según Meteored, es que el Mediterráneo cada vez más cálido actúa como un factor de riesgo. En Murcia, donde la población conoce bien las consecuencias de una DANA, el seguimiento de la evolución del mar será clave durante las próximas semanas.